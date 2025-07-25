Erika Carlina Dihujat Usai Akui Hamil di Luar Nikah: Aku Terima

Erika Carlina Dihujat Usai Akui Hamil di Luar Nikah: Aku Terima (Foto: IG Erika)

JAKARTA - Erika Carlina menuai hujatan dari publik akibat pengakuannya yang tengah hamil di luar nikah. Ada yang menunjukkan simpati, tak sedikit warganet yang mencibir dan menilai perilakunya tidak pantas.

Aktris yang dijuluki Queen of Party ini mengaku siap menerima segala konsekuensi, termasuk kritikan pedas yang membanjiri media sosial. Ia bahkan menyebut dirinya tidak keberatan jika dijadikan sasaran kemarahan netizen.

“Gak apa-apa, yang diposting orang-orang dan dikomen orang-orang memang begitu adanya,” tulis Erika lewat akun Instagram-nya, @erika.carl, Jumat (25/7/2025).

Pemain film Sakral ini juga tidak mencoba membenarkan keputusannya untuk hamil tanpa suami. Warganet pun kembali menggali jejak digital Erika, mulai dari kebiasaannya berpesta di klub malam hingga tudingan soal gaya hidup bebas yang ia jalani.

Alih-alih membela diri, Erika justru mengakui banyaknya kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia menyadari hidupnya penuh dosa dan memilih menerima semua hujatan yang datang padanya.

“Dosaku banyak lebih dari itu. Apapun risikonya aku terima,” tegasnya.