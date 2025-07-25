Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Erika Carlina Dihujat Usai Akui Hamil di Luar Nikah: Aku Terima

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |12:02 WIB
Erika Carlina Dihujat Usai Akui Hamil di Luar Nikah: Aku Terima
Erika Carlina Dihujat Usai Akui Hamil di Luar Nikah: Aku Terima (Foto: IG Erika)
A
A
A

JAKARTA - Erika Carlina menuai hujatan dari publik akibat pengakuannya yang tengah hamil di luar nikah. Ada yang menunjukkan simpati, tak sedikit warganet yang mencibir dan menilai perilakunya tidak pantas.

Aktris yang dijuluki Queen of Party ini mengaku siap menerima segala konsekuensi, termasuk kritikan pedas yang membanjiri media sosial. Ia bahkan menyebut dirinya tidak keberatan jika dijadikan sasaran kemarahan netizen.

“Gak apa-apa, yang diposting orang-orang dan dikomen orang-orang memang begitu adanya,” tulis Erika lewat akun Instagram-nya, @erika.carl, Jumat (25/7/2025).

Erika Carlina Maafkan Nathalie Holscher Usai Parodikan Kehamilan
Erika Carlina Dihujat Usai Akui Hamil di Luar Nikah: Aku Terima (Foto: IG Erika)

Pemain film Sakral ini juga tidak mencoba membenarkan keputusannya untuk hamil tanpa suami. Warganet pun kembali menggali jejak digital Erika, mulai dari kebiasaannya berpesta di klub malam hingga tudingan soal gaya hidup bebas yang ia jalani.

Alih-alih membela diri, Erika justru mengakui banyaknya kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia menyadari hidupnya penuh dosa dan memilih menerima semua hujatan yang datang padanya.

“Dosaku banyak lebih dari itu. Apapun risikonya aku terima,” tegasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177669/erika_carlina-R2ym_large.jpg
Erika Carlina Bantah Putus dari DJ Bravy Lewat Video di Instagram 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175219/erika_carlina-KNq2_large.jpg
6 Mantan Pacar Erika Carlina sebelum Terima Lamaran DJ Bravy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/33/3174696/erika_carlina_dilamar-QSFT_large.jpg
DJ Bravy Lamar Erika Carlina di Panggung Synchronize Fest 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161864/erika_carlina_dan_bravy_vconk-t23y_large.jpg
Erika Carlina Ulang Tahun ke-32, Bravy Unggah Pesan Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160221/erika_carlina-uYJv_large.jpg
Alasan Erika Carlina Tak Izinkan DJ Panda Jenguk Baby Andrew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/33/3160073/erika_carlina-aoCs_large.jpg
Akhirnya, Erika Carlina Perlihatkan Wajah Menggemaskan Baby Andrew
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement