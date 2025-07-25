Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Erika Carlina Jalani Pemeriksaan Kasus Pengancaman, Bawa 2 Saksi dari Kubu DJ Panda

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |08:55 WIB
Erika Carlina Jalani Pemeriksaan Kasus Pengancaman, Bawa 2 Saksi dari Kubu DJ Panda
Erika Carlina Jalani Pemeriksaan Kasus Pengancaman, Bawa 2 Saksi dari Kubu DJ Panda. (Foto: Instagram/@eri.carl)
A
A
A

JAKARTA - Erika Carlina menjalani pemeriksaan terkait kasus pengancaman yang dilaporkannya atas Giovanni Surya Saputra alias DJ Panda di Polda Metro Jaya, pada Kamis (24/7/2025) malam.

Dalam kesempatan itu, aktris Srimulat: Hil yang Mustahal itu menghadirkan dua saksi di hadapan penyidik. Menariknya, kedua saksi itu adalah fans DJ Panda yang tergabung dalam WhatsApp Group berisi 500 orang. 

“Aku juga membawa bukti-bukti tambahan berupa foto USG yang disebarkan orang itu di WhatsApp Group tersebut,” ujarnya di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, pada 24 Juli 2025. 

Erika Carlina mengungkapkan, DJ Panda tak hanya menyebar data pribadinya, namun juga mengancam, melakukan penggiringan opini, dan melontarkan ujaran kebencian. 

“Aku sengaja menutupi kehamilan aku sampai usia 9 bulan. Tapi dia membukanya sampai aku diserang fans-nya lewat DM Instagram,” tuturnya. 

Erika Carlina berharap, kasus dugaan pengancaman yang dilaporkannya itu bisa selesai sebelum dia melahirkan, pada 8 Agustus mendatang. 

 

1 2
