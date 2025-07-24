Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tasya Farasya Kasih Kado Tas Mewah ke Jovi Adhiguna Seharga Mobil!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |23:05 WIB
Tasya Farasya Kasih Kado Tas Mewah ke Jovi Adhiguna Seharga Mobil!
Instagram Tasya Farasya
A
A
A

Influencer Tasya Farasya dikenal dengan gayanya yang glamor dan juga riasan make up-nya yang ikonik. Sebagai beuaty influencer dan pecinta fashion, Tasya dikenal memiliki banyak sahabat dekat di kalangan selebritis.

Salah satunya sang sahabat, Jovi Adhiguna. Bersahabat baik, Tasya bahkan memberikan kado spesial untuk influencer tersebut berupa tas mewah dengan harga yang fantastis.

“Pasti pada nungguin unboxing kado dari memong kan?,” tulis Jovi, dikutip akun Instagram, @whattasyafarasyawear, dikutip Kamis (24/7/2025).

Dalam postingan itu, Jovi mendapatkan tas berbahan kulit keluaran brand ternama asal Prancis, Schia Parelli. Tas dengan seri Large Souffle ini memiliki bentuk yang timeless dengan warna hitam serta paduan hardware emas yang elegan.

Tas dengan ukuran medium ini juga terlihat elegan, simple tapi juga tetap memukau. Tas ini juga memiliki model round bag yang menambah kesan kasual tapi juga mewah.

Halaman:
1 2 3
