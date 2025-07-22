Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

DJ Panda Akui Hamili Erika Carlina Imbas Mabuk usai Pesta Miras

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |01:24 WIB
DJ Panda Akui Hamili Erika Carlina Imbas Mabuk usai Pesta Miras
DJ Panda Akui Menghamili Erika Carlina Imbas Mabuk karena Pesta Miras. (Foto: Instagram/@djpanda_official)
A
A
A

JAKARTA - DJ Panda akhirnya buka suara terkait dugaan dirinya sebagai ayah bayi yang dikandung Erika Carlina. Lewat Instagram, dia mengaku, kehamilan sang aktris terjadi saat mereka pesta miras.

“Saya dan Erika janjian main biliar, pada November 2024. Kami minum-minum dan dilanjut karaokean,” ujarnya dikutip dari akun Instagram @djpanda_official, pada Selasa (22/7/2025).

DJ Panda Kehilangan 6 Job NgeDJ Imbas Kontroversi Erika Carlina
DJ Panda Akui Menghamili Erika Carlina setelah Pesta Miras. (Foto: Instagram/@djpanda_official)

Karena sudah mabuk berat, DJ Panda kemudian mengantarkan Erika Carlina pulang ke rumahnya. Namun saat itu, Erika mencegahnya pulang karena tahu pria itu sedang mabuk berat. 

“Erika bilang, ‘Jangan pulang. Kan lagi mabuk. (Nginap) di sini saja’,” kata DJ asal Surabaya tersebut. 

Saat itulah, menurut DJ Panda, mereka melakukan hubungan terlarang. Setelah kejadian itu, komunikasi mereka tetap terjalin intens hingga Erika terlihat mulai menjauhinya.

Ternyata, Erika Carlina sempat Berencana Menikah setelah Tahu Hamil
DJ Panda Akui Menghamili Erika Carlina setelah Pesta Miras. (Foto: Instagram/@eri.carl)

Pada 30 Desember 2024, DJ Panda mengatakan Erika Carlina menghubunginya dan mengabarkan kalau sedang hamim  dirinya hamil. Dia mengaku syok mendengar kabar tersebut.

Setelah mendapat kabar tersebut, DJ Panda pun menghubungi kedua orangtuanya dan meminta restu untuk menikahi Erika sebagai bentuk pertanggungjawaban.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177047/dj_panda-lCbz_large.jpg
Diperiksa Terkait Laporan Erika Carlina, DJ Panda: Hadapi Saja, Semoga Berakhir Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176833/dj_panda-G9ic_large.jpg
DJ Panda Jalani Pemeriksaan Polisi atas Laporan Erika Carlina Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/33/3165430/dj_panda-QGc8_large.jpg
Setelah Erika Carlina, Perempuan Lain Muncul dan Klaim Hamil Anak DJ Panda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/33/3160041/dj_panda-Pifs_large.jpg
Datang dari Kendari, DJ Panda Telan Pil Pahit Ditolak Jenguk Bayi Erika Carlina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159605/dj_panda-tCZd_large.jpg
Sempat Diboikot, DJ Panda Siap Comeback Manggung di Kelab Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/33/3158218/dj_panda-8BOL_large.jpeg
DJ Panda Akui Sakit Hati Lihat Erika Carlina Pacaran dengan Bravy
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement