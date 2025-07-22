DJ Panda Akui Hamili Erika Carlina Imbas Mabuk usai Pesta Miras

JAKARTA - DJ Panda akhirnya buka suara terkait dugaan dirinya sebagai ayah bayi yang dikandung Erika Carlina. Lewat Instagram, dia mengaku, kehamilan sang aktris terjadi saat mereka pesta miras.

“Saya dan Erika janjian main biliar, pada November 2024. Kami minum-minum dan dilanjut karaokean,” ujarnya dikutip dari akun Instagram @djpanda_official, pada Selasa (22/7/2025).

DJ Panda Akui Menghamili Erika Carlina setelah Pesta Miras. (Foto: Instagram/@djpanda_official)

Karena sudah mabuk berat, DJ Panda kemudian mengantarkan Erika Carlina pulang ke rumahnya. Namun saat itu, Erika mencegahnya pulang karena tahu pria itu sedang mabuk berat.

“Erika bilang, ‘Jangan pulang. Kan lagi mabuk. (Nginap) di sini saja’,” kata DJ asal Surabaya tersebut.

Saat itulah, menurut DJ Panda, mereka melakukan hubungan terlarang. Setelah kejadian itu, komunikasi mereka tetap terjalin intens hingga Erika terlihat mulai menjauhinya.

DJ Panda Akui Menghamili Erika Carlina setelah Pesta Miras. (Foto: Instagram/@eri.carl)

Pada 30 Desember 2024, DJ Panda mengatakan Erika Carlina menghubunginya dan mengabarkan kalau sedang hamim dirinya hamil. Dia mengaku syok mendengar kabar tersebut.

Setelah mendapat kabar tersebut, DJ Panda pun menghubungi kedua orangtuanya dan meminta restu untuk menikahi Erika sebagai bentuk pertanggungjawaban.