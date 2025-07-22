Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Jeongyeon TWICE Bakal Debut Layar Lebar Lewat Film New Recruit

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |05:30 WIB
Jeongyeon TWICE Bakal Debut Layar Lebar Lewat Film <i>New Recruit</i>
Jeongyeon TWICE Berpotensi Debut Layar Lebar Lewat Film New Recruit. (Foto: Harper's Bazaar)
A
A
A

SEOUL - Jeongyeon ‘TWICE’ berpotensi debut layar lebar lewat film New Recruit: The Movie. Perwakilan tim produksi film itu mengatakan, sang idol ditawari untuk berperan sebagai petugas perawat militer.

“Sampai saat ini, Jeongyeon masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif. Kami masih dalam proses negosiasi untuk membawanya dalam proyek ini,” ungkap sumber itu dikutip dari OSEN, pada Selasa (22/7/2025). 

New Recruit: The Movie merupakan spin-off dari drama populer New Recruit yang menggambarkan kehidupan militer secara realistis sekaligus komedi. Jika seriesnya bersetting di pangkalan militer, maka versi film ini akan bercerita tentang kehidupan rumah sakit militer.

Jeongyeon TWICE
Jeongyeon TWICE Berpotensi Debut Layar Lebar Lewat Film New Recruit. (Foto: Harper's Bazaar)

Drama New Recruit pertama kali tayang pada 2022 dan langsung mencuri perhatian publik karena ceritanya yang realistis sekaligus lucu. Musim kedua dan ketiga drama itu kemudian tayang pada 2023 dan April 2025.

“Saat ini, skenario New Recruit: The Movie sudah tahap akhir dan syuting akan dimulai pada semester II-2025,” kata perwakilan tim produksi tersebut.

Jika Jeongyeon menerima tawaran membintangi film tersebut, maka bisa dipastikan dia akan semakin sibuk mengingat TWICE telah memulai tur dunia ‘THIS IS FOR’ di Incheon, Korea, Selatan, pada 19 dan 20 Juli 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/33/3183231/nayeon_twice-lBcZ_large.jpg
Momen Nayeon TWICE Menangis Baca Komentar Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/33/3180436/twice-4xYF_large.jpg
Bos Mecimapro Ditahan usai Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Penggelapan Dana Konser TWICE 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/205/3145713/twice-JHcb_large.jpg
TWICE Lewatkan Indonesia di Putaran 1 Tur Konser THIS IS FOR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/03/16/205/2378493/twice-beberkan-syarat-jyp-entertainment-berikan-debut-Qi6fK7suO1.jpeg
TWICE Beberkan Syarat JYP Entertainment Berikan Debut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/07/33/2323259/efek-chungha-positif-covid-twice-langsung-tes-covid-19-5Xu2sLJZlM.jpeg
Efek Chungha Positif Corona, TWICE Langsung Tes Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/20/33/2265041/perangi-netizen-jyp-entertainment-ajukan-37-tuntutan-hukum-terkait-rumor-twice-8i5rCJpsLe.jpeg
Perangi Netizen, JYP Entertainment Ajukan 37 Tuntutan Hukum Terkait Rumor TWICE
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement