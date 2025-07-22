Jeongyeon TWICE Bakal Debut Layar Lebar Lewat Film New Recruit

SEOUL - Jeongyeon ‘TWICE’ berpotensi debut layar lebar lewat film New Recruit: The Movie. Perwakilan tim produksi film itu mengatakan, sang idol ditawari untuk berperan sebagai petugas perawat militer.

“Sampai saat ini, Jeongyeon masih mempertimbangkan tawaran tersebut dengan positif. Kami masih dalam proses negosiasi untuk membawanya dalam proyek ini,” ungkap sumber itu dikutip dari OSEN, pada Selasa (22/7/2025).

New Recruit: The Movie merupakan spin-off dari drama populer New Recruit yang menggambarkan kehidupan militer secara realistis sekaligus komedi. Jika seriesnya bersetting di pangkalan militer, maka versi film ini akan bercerita tentang kehidupan rumah sakit militer.

Jeongyeon TWICE Berpotensi Debut Layar Lebar Lewat Film New Recruit. (Foto: Harper's Bazaar)

Drama New Recruit pertama kali tayang pada 2022 dan langsung mencuri perhatian publik karena ceritanya yang realistis sekaligus lucu. Musim kedua dan ketiga drama itu kemudian tayang pada 2023 dan April 2025.

“Saat ini, skenario New Recruit: The Movie sudah tahap akhir dan syuting akan dimulai pada semester II-2025,” kata perwakilan tim produksi tersebut.

Jika Jeongyeon menerima tawaran membintangi film tersebut, maka bisa dipastikan dia akan semakin sibuk mengingat TWICE telah memulai tur dunia ‘THIS IS FOR’ di Incheon, Korea, Selatan, pada 19 dan 20 Juli 2025.