HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pinkan Mambo Bongkar Masa Lalu Ahmad Dhani dan Maia Estianty: Mereka Sangat Romantis

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |11:34 WIB
Pinkan Mambo (Foto: Instagram)
JAKARTA - Pinkan Mambo selaku mantan rekan duet Maia Estianty membongkar masa lalu rumah tangga sang sahabat dengan Ahmad Dhani. Dia mengaku sering menjadi saksi mata atas sejumlah kejadian yang Dhani dan Maia alami. 

Momen itu dialami Pinkan Mambo ketika dirinya masih menjadi personel Duo Ratu, tepatnya 1999 silam. 

Sejatinya, ia enggan membahas masa lalu orang lain terlalu jauh. Namun, lantaran pernah menjadi orang terdekat Dhani dan Maia, ia sedikit membeberkan kelakuan mereka berdua saat masih berstatus suami istri. 

"Dulu mereka romantis kok cium-ciuman. Wah ada videonya ciuman nggak copot-copot. Aku diliatin sama pakde dan bunda, kata pakde ‘lihat nih Pink aku lagi ciuman' woh nggak dicopot-copot. Di video, kata bunda ‘apa sih kamu malu tau’. Itu di tahun waktu aku di Ratu," ucap Pinkan Mambo di kawasan Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (17/7/2025).

Pinkan saat itu mengaku ikut merasa malu melihat keromantisan tersebut. Namun, ia mengakui bahwa saat itu hubungan Maia dan Dhani sangat bahagia. 

"Mereka kan dulunya cinta SMA, bener-bener wah menggebu-gebu. dari bukan menjadi seorang artis sampai menjadi artis," lanjutnya. 

Pinkan tak menjawab detail apakah dirinya termasuk menjadi teman curhat Maia atau tidak saat ibu tiga anak itu menghadapi masalah. Akan tetapi, dia tak menampik kerap melihat beberapa persoalan Dhani dan Maia di depan mata. 

 

