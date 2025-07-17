Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Siti Nurhaliza Siap Manggung di Pestapora 2025

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |11:22 WIB
Siti Nurhaliza Siap Manggung di Pestapora 2025
Siti Nurhaliza (Foto: ctdk)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi asal Malaysia, Siti Nurhaliza, menjadi salah satu line up di Pestapora 2025. Hal ini dilihat dari daftar musisi lengkap yang diunggah akun @pestapora pada Rabu (15/7/2025). 

Dalam unggahan tersebut, terlihat nama Dato' Sri Siti Nurhaliza menjadi salah satu penampil Pestapora 2025 bersama dengan penyanyi lain seperti Danila, Dere, Dipha Barus, Ebiet G. Ade dan masih banyak lagi. 

Kabar Siti Nurhaliza manggung di Pestapora 2025 juga disampaikan akun fanbasenya. 

Para fans berharap penyanyi 46 tahun itu membawakan lagu-lagu hits seperti Nirmala, Wajah Kekasih, Bukan Cinta Biasa, Jerat Percintaan, hingga Purnama Merindu. 

"Hallo Sitizoners Indonesia, Insyaa Allah Dato Siti Nurhaliza @ctdk akan datang ke Indonesia/Jakarta pada bulan September nanti di @pestapora yang akan berlokasi di Gambir Expo (PRJ) Kemayoran - Jakarta Pusat," tulis akun @sitizoneid, Kamis (17/7/2025). 

Siti Nurhaliza sendiri sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 90-an melalui lagu-lagu bernuansa Melayu dengan cengkok yang khas. 

Penampilan Siti Nurhaliza di Indonesia juga bukan yang pertama. Ia sering diundang di acara televisi swasta yang kian memperkuat popularitasnya.

 

