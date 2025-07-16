Malam Ini, 3 Peserta Siap Bersaing di Grand Final Kontes Swara Bintang 2025

Malam Ini, 3 Peserta Siap Bersaing di Grand Final Kontes Swara Bintang 2025. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Panggung Kontes Swara Bintang akhirnya tiba di puncak acara. Tiga peserta terbaik yang tersisa siap bersaing untuk memperebutkan gelar Bintang Paling Bersinar.

Tiga peserta itu adalah Ryo asal Purworejo, Dini dari Bogor, dan Azizah asal Purwokerto. Grand Final Kontes Swara Bintang 2025 ditayangkan Live di MNCTV, pada Rabu (16/7/2025), pukul 21.00 WIB.

Para grand finalis tersebut akan tampil maksimal di hadapan dua legenda diva dangdut Indonesia, Elvy Sukaesih dan Rita Sugiarto.

Dipandu oleh Rian Ibram, Grand Final Kontes Swara Bintang 2025 lebih dari sekadar ajang kompetisi karena kompetisi ini adalah panggung pencarian talenta dangdut masa depan.

Panggung Kontes Swara Bintang 2025 tak sekadar panggung pencarian bakat, melainkan perayaan terhadap musik dangdut yang terus berkembang.