Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ayu Ting Ting Siap Berduet di Semifinal Kontes Swara Bintang

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |18:01 WIB
Ayu Ting Ting Siap Berduet di Semifinal Kontes Swara Bintang
Swara Bintang
A
A
A

Persaingan di Kontes Swara Bintang semakin mendebarkan. Setelah melalui proses seleksi yang panjang, kini hanya tersisa empat kontestan terbaik yang siap tampil habis-habisan di babak semifinal. 

Ini adalah pintu terakhir menuju Grand Final, dan keempat finalis ini datang membawa karakter vokal yang unik dan kekuatan panggung masing-masing.

Berikut adalah para semifinalis yang akan bertarung di panggung:

    •    Ryo – Pedangdut kalem asal Purworejo yang dikenal dengan pembawaan tenangnya namun selalu berhasil menyampaikan lagu dengan penghayatan yang kuat.
    
    •    Azizah – Jagonya dinamika asal Purwokerto. Teknik vokalnya solid, kontrol emosinya luar biasa, dan kerap jadi langganan pujian juri.

    •    Dini – Biduan cantik dan seksi dari Bogor yang tak hanya memikat dengan penampilannya, tapi juga punya kualitas vokal yang mampu membakar suasana panggung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ayu Ting Ting RCTI Swara Bintang
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/598/3175462//emang_boleh-XhVg_large.jpg
Emang Boleh? Program Baru RCTI yang Siap Bongkar Hal Viral dengan Cara Anti-Bosan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175417//kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-FQbJ_large.jpg
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Ada Timnas Prancis vs Azerbaijan, hingga Malta vs Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175328//timnas_indonesia-0GnH_large.jpg
Live di RCTI Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Garuda Bikin Tuan Rumah Ketar-ketir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175258//aksi_ole_romeny_di_sesi_latihan_timnas_indonesia-apWG_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi Malam Ini di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/51/3175207//beckham_putra-UcIb_large.jpg
Live di RCTI Dini Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Menanti Aksi Beckham Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175027//simak_jadwal_siaran_langsung_timnas_indonesia_di_putaran_4_kualifikasi_piala_dunia_2026-5ONr_large.jpeg
Live RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement