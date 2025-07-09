Ayu Ting Ting Siap Berduet di Semifinal Kontes Swara Bintang

Persaingan di Kontes Swara Bintang semakin mendebarkan. Setelah melalui proses seleksi yang panjang, kini hanya tersisa empat kontestan terbaik yang siap tampil habis-habisan di babak semifinal.

Ini adalah pintu terakhir menuju Grand Final, dan keempat finalis ini datang membawa karakter vokal yang unik dan kekuatan panggung masing-masing.

Berikut adalah para semifinalis yang akan bertarung di panggung:

• Ryo – Pedangdut kalem asal Purworejo yang dikenal dengan pembawaan tenangnya namun selalu berhasil menyampaikan lagu dengan penghayatan yang kuat.



• Azizah – Jagonya dinamika asal Purwokerto. Teknik vokalnya solid, kontrol emosinya luar biasa, dan kerap jadi langganan pujian juri.

• Dini – Biduan cantik dan seksi dari Bogor yang tak hanya memikat dengan penampilannya, tapi juga punya kualitas vokal yang mampu membakar suasana panggung.