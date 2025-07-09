Persaingan di Kontes Swara Bintang semakin mendebarkan. Setelah melalui proses seleksi yang panjang, kini hanya tersisa empat kontestan terbaik yang siap tampil habis-habisan di babak semifinal.
Ini adalah pintu terakhir menuju Grand Final, dan keempat finalis ini datang membawa karakter vokal yang unik dan kekuatan panggung masing-masing.
Berikut adalah para semifinalis yang akan bertarung di panggung:
• Ryo – Pedangdut kalem asal Purworejo yang dikenal dengan pembawaan tenangnya namun selalu berhasil menyampaikan lagu dengan penghayatan yang kuat.
• Azizah – Jagonya dinamika asal Purwokerto. Teknik vokalnya solid, kontrol emosinya luar biasa, dan kerap jadi langganan pujian juri.
• Dini – Biduan cantik dan seksi dari Bogor yang tak hanya memikat dengan penampilannya, tapi juga punya kualitas vokal yang mampu membakar suasana panggung.