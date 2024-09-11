Kiky Langsung Sujud Syukur Usai Diumumkan Jadi Juara Kontes Swara Bintang 2024

JAKARTA - Kiky, peserta asal Makassar didapuk jadi juara Kontes Swara Bintang 2024. Grand Final ajang pencarian bakat itu ditayangkan Live oleh MNCTV, pada Selasa (10/9/2024) malam.

Pedangdut cantik itu sukses menaklukkan dua pesaingnya: Vanny asal Bandung yang meraih juara 2 dan Nabila asal Medan di peringkat 3.

Sebagai juara Kontes Swara Bintang 2024, Kiky menerima hadiah utama berupa uang tunai sebesar Rp75 juta. Sementara Vanny sebagai juara 2 mendapat uang tunai senilai Rp50 juta dan Nabila menerima Rp25 juta.

Malam Grand Final Kontes Swara Bintang 2024 dimeriahkan sederet pedangdut senior, seperti Cici Paramida, Erie Suzan, Ikke Nurjanah, dan Nassar. Ketiga kontestan pun berkesempatan tampil duet dengan bintang tamu.

Vanny misalnya, berkolaborasi dengan Ikke Nurjanah, sementara Erie Suzan dan Cici Paramida masing-masing menggandeng Kiky dan Nabila. Menariknya lagi, ada kolaborasi ciamik antara tiga kontestan dengan Nassar.