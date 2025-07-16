Aktivitas Gaib di Bulan Suro Bisa Dilihat? Ini Kata Ki Atmo

Aktivitas Gaib di Bulan Suro Bisa Dilihat? Ini Kata Ki Atmo. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Ki Atmo Wio Joyo, praktisi gaib dari Kisah Dunia Lain berbagi cerita tentang Bulan Suro hingga ramalan mengejutkan Indonesia di masa depan dalam segmen Bisikan Gaib channel YouTube Robby Purba.

Menurut Ki Atmo, seperti manusia, makhluk halus juga ikut merayakan Bulan Suro. Fenomena penampakan yang sering terjadi di masa lalu, terutama sebelum listrik menyebar luas, disebut sebagai bagian dari perayaan mereka.

Bahkan, Ki Atmo menyebut aktivitas energi gaib bisa diukur dengan avometer! Dia menjelaskan, Bulan Suro atau 1 Muharam adalah momen sakral dalam banyak kepercayaan dan merupakan awal dari siklus spiritual baru.

Menjawab tantangan Robby soal kondisi Indonesia 6 bulan ke depan, Ki Atmo meramalkan adanya ledakan sosial akibat ketidakseimbangan demokrasi.

Ki Atmo menyebut, sistem republik saat ini jauh dari nilai leluhur Jawa yang menjunjung harmoni. Bahkan, ramalan Indonesia selesai 2030 kembali disinggung, lengkap dengan prediksi reset alam dan batin manusia.