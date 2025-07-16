Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ki Atmo Ungkap Ritual Menyepi Tanpa Komunikasi di Malam Suro

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |22:50 WIB
Ki Atmo Ungkap Ritual Menyepi Tanpa Komunikasi di Malam Suro
Ritual Menyepi Tanpa Komunikasi di Malam Suro, Robby Purba sampai Merinding. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Segmen Bisikan Gaib channel YouTube Robby Purba menghadirkan bintang tamu spesial. Ia adalah Ki Atmo Wio Joyo, sosok spiritual muda dari Kisah Dunia Lain.

Ki Atmo tak datang dengan tangan kosong. Dia memamerkan perkakas spiritualnya, mulai dari kartu tarot hingga dadu The Dice Prediction yang diklaim bisa meramal skor Piala Dunia dengan akurat. 

Sebuah klaim berani yang pastinya bikin penonton penasaran setengah mati. Tak hanya itu, Ki Atmo juga melakukan Metode Tebaran Celtic untuk membaca aura Robby Purba.

Kehadiran artefak kuno yang diperkirakan lebih tua dari Candi Borobudur juga menambah aura mistis dalam obrolan mereka. Bulan Suro juga tak jauh dari topik pembicaraan keduanya.

Robby yang memiliki darah Jawa, ingin memahami esensi sebenarnya dari Malam Suro. Ki Atmo pun meluruskan banyak kesalahpahaman dengan menjelaskan bahwa Suro bukanlah bulan haram, melainkan bulan suci.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3145977/den_ananda_bisikan_gaib-riUR_large.jpg
Den Ananda Ungkap Fakta soal Mata Batin dan Indigo dalam Bisikan Gaib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/33/3145962/den_ananda_bisikan_gaib-8YjP_large.jpg
Ternyata, Ini Alasan Den Ananda Simpan Tali Pocong dan Minyak Mayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145776/bisikan_gaib_robby_purba-DIET_large.jpg
Cerita Den Ananda Nyaris Meninggal karena Hal Mistis dalam Bisikan Gaib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143320/bagas_comic_8-oMyE_large.jpg
Bagas Comic 8 Akui Pernah Berkonflik dengan Sang Ibu karena Job, Tonton di Bisikan Gaib Robby Purba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/33/3143291/bagas_comic_8-7B9L_large.jpg
Cerita Mencekam Bagas Comic 8 Nyaris Tewas di Laut, Tonton di Bisikan Gaib Robby Purba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/33/3139552/robby_purba-QIWy_large.jpg
Robby Purba Tercengang, Chacha Caroline Prediksi Krisis Kelaparan dan Korupsi Besar di 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement