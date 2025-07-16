Ki Atmo Ungkap Ritual Menyepi Tanpa Komunikasi di Malam Suro

Ritual Menyepi Tanpa Komunikasi di Malam Suro, Robby Purba sampai Merinding. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Segmen Bisikan Gaib channel YouTube Robby Purba menghadirkan bintang tamu spesial. Ia adalah Ki Atmo Wio Joyo, sosok spiritual muda dari Kisah Dunia Lain.

Ki Atmo tak datang dengan tangan kosong. Dia memamerkan perkakas spiritualnya, mulai dari kartu tarot hingga dadu The Dice Prediction yang diklaim bisa meramal skor Piala Dunia dengan akurat.

Sebuah klaim berani yang pastinya bikin penonton penasaran setengah mati. Tak hanya itu, Ki Atmo juga melakukan Metode Tebaran Celtic untuk membaca aura Robby Purba.

Kehadiran artefak kuno yang diperkirakan lebih tua dari Candi Borobudur juga menambah aura mistis dalam obrolan mereka. Bulan Suro juga tak jauh dari topik pembicaraan keduanya.

Robby yang memiliki darah Jawa, ingin memahami esensi sebenarnya dari Malam Suro. Ki Atmo pun meluruskan banyak kesalahpahaman dengan menjelaskan bahwa Suro bukanlah bulan haram, melainkan bulan suci.