HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata Melly Mike, Rapper Young Black and Rich yang Akan Hadir di Festival Pacu Jalur

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 14 Juli 2025 |21:00 WIB
Biodata Melly Mike, Rapper Young Black and Rich yang Akan Hadir di Festival Pacu Jalur
Biodata Melly Mike, Rapper Young Black and Rich yang Akan Hadir di Festival Pacu Jalur (Foto: IG Melly)
A
A
A

JAKARTA – Tren tarian pacu jalur asal Riau makin mendunia. Salah satu pemicunya adalah lagu viral Young Black and Rich milik rapper asal Amerika Serikat, Melly Mike, yang kerap digunakan sebagai latar musik untuk konten tarian tersebut. Kini, sang rapper dikabarkan siap hadir langsung di ajang perlombaan Pacu Jalur yang digelar Agustus 2025.

Lewat akun TikTok resminya, @melly__mike, Melly Mike mengumumkan keinginannya tampil langsung dalam festival budaya kebanggaan masyarakat Riau itu.

Melly Mike si Penyanyi Young Black and Rich akan Meriahkan Pacu Jalur 2025 di Riau
Biodata Melly Mike, Rapper Young Black and Rich yang Akan Hadir di Festival Pacu Jalur (Foto:  IG Melly)

“Saya penyanyi dari Amerika Serikat, dan saya akan ke Riau untuk festival Pacu Jalur pada tanggal 20–24 Agustus,” kata Melly Mike.

Ia menyebut akan membawakan secara langsung lagu Young Black and Rich, lagu yang kini telah viral di Indonesia dan mendunia. Aksinya pun dinanti banyak penggemar di Tanah Air yang selama ini menikmati lantunan lagunya melalui media sosial.

Perjalanan Karier

Melly Mike adalah rapper dan penyanyi hip-hop asal Amerika Serikat. Ia lahir di Minneapolis, Minnesota, pada 6 Januari 1997. Gaya bermusiknya dikenal enerjik, sarat motivasi, dan membawa pesan kuat tentang perjuangan hidup serta mimpi besar.

Nama Melly Mike mulai mencuri perhatian sejak tahun 2024 lewat sejumlah lagu populernya seperti Young Black and Rich, Ballon D’Or, dan God’s Time. Dari semua karya tersebut, Young Black and Rich menjadi paling fenomenal di Indonesia karena viralnya tren aura farming—istilah lucu warganet untuk menggambarkan semangat menari sambil mendayung ala pacu jalur.

 

