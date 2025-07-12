Advertisement
Rapper Melly Mike Bakal Hadir di Pacu Jalur Riau, Berterima Kasih ke Rakyat Indonesia

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |14:48 WIB
Rapper Melly Mike Bakal Hadir di Pacu Jalur Riau, Berterima Kasih ke Rakyat Indonesia
Melly Mike
A
A
A

Olahraga pacu jalur asal Riau kini semakin mendunia usai tren aura farming dan diikuti banyak tokoh ternama. Di tengah viralnya ini, lagu Young Black and Rich milik rapper, Melly Mike pun ikut viral dan sering digunakan dengan tarian pacu jalu tersebut.

Melihat viralnya dan antusias netizen dengan tarian pacu jalur dan lagunya, Melly Mike pun menawarkan diri untuk hadir dalam acara perlombaan Pacu Jalur di Riau yang akan digelar pada Agustus 2025 mendatang. Rapper asal Amerika Serikat itu mengungkap dirinya ingin hadir langsung dalam event tersebut.

“Saya penyanyi dari Amerika Serikat, dan saya akan ke Riau untuk festival Pacu Jalur pada tanggal 20-24 Agustus,” kata Melly Mike dari akun TikTok-nya, @melly__mike, Sabtu (12/7/2025).

Melly Mike mengatakan dirinya akan tampil langsung di acara tersebut yang kini mendunia dan menjadi sorotan netizen global. Ia juga akan menyanyikan langsung lagu Young Black and Rich saat event berlangsung.

“Saya akan tampil langsung menyanyikan lagu Young Black and Rich,” tambahnya.

Melly Mike pun ikut bangga dan senang dengan mendunianya olahraga sekaligus budaya dari Indonesia ini. Terlebih, lagunya pun turut dipakai banyak netizen saat memparodikan tarian tersebut.

Melly mengucapkan terima kasih Indonesia bisa memberikan respon baik dan sambutan untuk dirinya.

“Saya sangat berterima kasih kalian karena telah menyambut dan memberi kesempatan untuk merasakan kebudayaan kalian,” tambahnya.

 

