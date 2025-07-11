Melly Mike si Penyanyi Young Black and Rich akan Meriahkan Pacu Jalur 2025 di Riau

JAKARTA - Melly Mike si pemilik lagu Young Black and Rich akan hadir di event Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, pada 20-24 Agustus 2025.

Hal itu diumumkan sendiri oleh Mike lewat unggahannya di media sosial. "Saya akan datang ke Riau untuk menghadiri festival Pacu Jalur. Salam kayuh," katanya seperti dikutip pada Jumat (11/7/2025).

Menariknya, menurut Werry Ramadhana Putera, Ketua Umum Panitia Pacu Jalur 2025, Melly Mike menghubungi pihaknya atas inisiatif sendiri. Dia merasa, lagunya viral karena Pacu Jalur.

"Beliau menanggung sendiri biaya perjalanannya ke Riau. Kami hanya membantu untuk menyediakan panggung dan sound system untuk dia tampil nanti," ujar Werry lewat sambungan telepon, pada 10 Juli 2025.

Werry menjelaskan, sejauh ini, kehadiran Melly Mike memang belum masuk dalam rundown acara resmi. Namun, lagu Young Black and Rich miliknya dipastikan akan doputar saat malam penutupan Pacu Jalur.