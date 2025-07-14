Hari Pertama Sekolah, Rachel Vennya dan Jennifer Tahapary Jadi Super Sibuk Urusan si Kecil

Libur sekolah telah usai, Senin (14/7/2025) ini, anak-anak mulai kembali ke bangku sekolah. Para orang tua pun tampak bersiap menghadapi rutinitas baru, tak terkecuali para ibu muda dari kalangan selebriti, seperti Rachel Vennya dan Jennifer Tahapary.

Meski sama-sama sibuk sebagai ibu, Rachel dan Jennifer menunjukkan gaya yang berbeda dalam menyambut hari pertama sekolah anak-anak mereka. Keduanya membagikan momen persiapan ini melalui unggahan video di akun TikTok masing-masing.

Rachel Vennya, misalnya, terlihat antusias saat berburu perlengkapan sekolah untuk anak-anaknya. Dalam video yang diunggah pada Sabtu (12/7/2025), Rachel tampak berbelanja di sebuah toko ritel dan membeli beragam perlengkapan, mulai dari selimut, botol minum, hingga tempat bekal.

“Ini ada bag untuk lunch box, sama lunch box-nya, buat bekal anak-anak. Bentar lagi udah mau masuk sekolah, guys,” ujar Rachel seperti dikutip dari TikTok, pada Senin (14/7/2025).

Berbeda dengan Rachel, Jennifer Tahapary lebih fokus pada persiapan teknis menjelang hari pertama sekolah. Dalam unggahan video pada Minggu (13/7/2025), Jennifer menunjukkan kesibukannya sehari sebelum anak-anaknya masuk sekolah, mulai dari menyampul buku hingga berburu perlengkapan kecil di pasar.

“Beres nganterin buku paketnya Princess Minal Minul ke tempat nyampulin buku, lanjut kita ke Pasar Laris. Tujuan utama kita ke sini adalah nyari iket pinggang untuk si Princess Mini kedua,” ucap Jennifer seperti dikutip dari TikTok, pada Senin (14/7/2025).