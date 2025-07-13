Andra Dewa 19 Pamer Skill Gitar di Atas Truk, Netizen: Mau Saingi Sound Horeg?

JAKARTA – Aksi Andra Ramadhan kembali mengundang decak kagum. Gitaris Dewa 19 itu memamerkan kepiawaiannya memainkan gitar listrik di atas sebuah truk bak terbuka yang tengah melaju. Momen tak biasa tersebut diunggah Ahmad Dhani lewat akun Instagram @ahmadhaniofficial, Minggu (13/7/2025).

“Permisi. Mau balikin sound sistem dulu, gesss,” tulis Ahmad Dhani dalam keterangan video singkat itu.

Tampil serba hitam, Andra terlihat enerjik sembari mengeksekusi riff‑riff khasnya. Beberapa kru turut merekam aksi sang gitaris, memastikan setiap nada dan gaya terekam sempurna. Meski berada di atas kendaraan yang bergerak, aura rockstar Andra tetap membara—membuktikan karismanya sebagai salah satu gitaris terbaik Tanah Air.

Andra Dewa 19 Pamer Skill Gitar di Atas Truk, Netizen: Mau Saingi Sound Horeg? (Foto: IG Ahmad Dhani)

Tak ayal, kolom komentar langsung dibanjiri respons kocak warganet. Banyak yang memuji penampilan Andra, namun ada pula yang bercanda menyinggung tren “sound horeg” yang kini ramai di media sosial.