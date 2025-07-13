4 Fakta Kematian Humaira Asghar, Artis Pakistan yang Ditemukan Membusuk

ISLAMABAD - Kabar duka datang dari dunia hiburan Pakistan. Artis Humaira Asghar ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan di apartemennya. Yang mengejutkan, jenazahnya baru ditemukan setelah sembilan bulan meninggal dunia.

Penemuan jenazah Humaira bermula saat seorang juru sita mendatangi unit apartemen yang ia tempati, Selasa lalu. Kedatangan ini merupakan tindak lanjut dari laporan pemilik properti terkait tunggakan sewa. Ketika pintu didobrak, kondisi di dalam apartemen sudah rusak dan tidak terurus, dan di situlah jasad Humaira ditemukan dalam kondisi membusuk.

4 Fakta Kematian Humaira Asghar, Artis Pakistan yang Ditemukan Membusuk (Foto: IG Humaira)

1. Diduga Meninggal Sejak Akhir 2024

Humaira Asghar diperkirakan telah meninggal sejak akhir tahun 2024. Aktivitas terakhirnya di media sosial tercatat pada September dan Oktober tahun tersebut. Postingan Facebook terakhirnya muncul pada 11 September, sementara unggahan terakhir di Instagram dibuat pada 30 September 2024. Sejak saat itu, tidak ada aktivitas digital lagi yang tercatat dari dirinya.

2. Jasad Ditemukan Setelah Menunggak Sewa

Kematian tragis ini terungkap karena Humaira telah menunggak pembayaran sewa apartemennya. Saat dilakukan eksekusi pengosongan, juru sita mendapati tidak ada aliran listrik dan air yang aktif di unit tersebut. Kondisi apartemen yang memprihatinkan menjadi tanda awal ada sesuatu yang tidak beres, hingga akhirnya ditemukan jasad sang artis.

3. Penyebab Kematian Masih Misterius

Jenazah Humaira langsung dikirim ke Pusat Medis Pascasarjana Jinnah untuk dilakukan pemeriksaan post-mortem. Tim forensik pun kembali ke tempat kejadian perkara guna mengumpulkan bukti tambahan. Menurut laporan Arab News dan Geo TV, hingga saat ini pihak kepolisian masih menyelidiki kasus tersebut, dengan penyebab pasti kematian yang belum bisa dipastikan.