Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

6 Artis Cerai Masih Tetap Rukun, Dipisahkan Takdir Disatukan Anak

Gabriella Dharma , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |22:01 WIB
6 Artis Cerai Masih Tetap Rukun, Dipisahkan Takdir Disatukan Anak
Gading Marten dan Gisela Anastasia masih menjaga hubungan baik demi Gempi (Foto: @gadiiing)
A
A
A

Perceraian tak melulu jadi bibit permusuhan. Ada beberapa artis di Indonesia yang sudah bercerai namun tetap menjaga hubungan baik.

Mayoritas hubungan baik itu terjaga, demi tumbuh kembang anak mereka yang lebih baik. Mereka memang dipisahkan takdir, namun tetap disatukan oleh buah hati.

Berikut Okezone paparkan enam artis yang masih menjaga hubungan baik meski sudah memutuskan untuk bercerai.

1. Desta dan Natasha Rizki

Pasangan yang menikah pada tahun 2013 ini sayangnya resmi bercerai pada tahun 2023. Namun, pasangan ini berpisah tanpa drama. Bahkan mereka berkomitmen untuk tetap membesarkan ketiga anak mereka dengan kasih sayang penuh dari keduanya. 

Tak hanya itu, mereka juga terlihat masih sering menghadiri acara keluarga bersama dan saling mendukung karier masing-masing. Desta juga pernah menyebut bahwa dirinya tetap menghormati Natasha sebagai ibu dari anak-anaknya.

2. Gading Marten dan Gisella Anastasia

Dikaruniai anak cantik bernama Gempita Nora Marten, pasangan ini sayangnya resmi bercerai pada tahun 2019. Pernikahan yang hanya bertahan 6 tahun ini terpaksa harus selesai dikarenakan keduanya memilih untuk menempuh masing-masing. 

Namun, demi anak semata wayang mereka, Gading dan Gisel tetap saling mendukung satu sama lain. Mereka masih sering tampil bersama, terutama di momen-momen penting seperti ulang tahun Gempi. Bahkan tak jarang, mereka juga terlihat sedang berlibur bersama. Hal ini membuat netizen masih sering berharap mereka balikan karena keakraban mereka yang tak pudar.

3. Ben Kasyafani dan Marshanda

Pernikahan yang hanya berjalan 3 tahun ini membuat Ben dan Marshanda memutuskan untuk berpisah. Namun, keduanya tetap menjalin hubungan baik satu sama lain dan tetap memberikan kasih sayang penuh untuk mengasuh putri mereka, Sienna. 

Ben dan Marshanda terlihat kompak dalam mendampingi tumbuh kembang anak mereka, bahkan istri Ben saat ini juga bersikap terbuka terhadap kehadiran Marshanda. Sikap dewasa semua pihak membuat hubungan mereka tetap harmonis.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176277//olla_ramlan_dan_saudaranya-wpIW_large.jpg
Olla Ramlan Syok dan Pingsan saat Dengar Kabar Ibunda Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176237//olla_ramlan-lOUo_large.jpg
Kabar Duka, Ibunda Olla Ramlan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176232//celine_evangelista-PsEV_large.JPG
Celine Evangelista Rutin Bertaubat Jika Filmnya Sebelum Pakai Hijab Diputar di Bioskop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176160//vidi_aldiano-PjGJ_large.JPG
Momen Vidi Aldiano Terlihat Makin Kurus saat Kencan dengan Sheila Dara, Netizen Beri Semangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176143//ammar_zoni-WjJH_large.jpg
Ammar Zoni Edarkan Narkoba di Dalam Penjara, Sahabat: Saya Angkat Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176130//bedu_cerai-1bka_large.jpg
Bedu Ingin Segera Punya Istri Baru usai Cerai: Biar Terjaga dari Hal Buruk
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement