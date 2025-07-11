6 Artis Cerai Masih Tetap Rukun, Dipisahkan Takdir Disatukan Anak

Perceraian tak melulu jadi bibit permusuhan. Ada beberapa artis di Indonesia yang sudah bercerai namun tetap menjaga hubungan baik.

Mayoritas hubungan baik itu terjaga, demi tumbuh kembang anak mereka yang lebih baik. Mereka memang dipisahkan takdir, namun tetap disatukan oleh buah hati.

Berikut Okezone paparkan enam artis yang masih menjaga hubungan baik meski sudah memutuskan untuk bercerai.

1. Desta dan Natasha Rizki

Pasangan yang menikah pada tahun 2013 ini sayangnya resmi bercerai pada tahun 2023. Namun, pasangan ini berpisah tanpa drama. Bahkan mereka berkomitmen untuk tetap membesarkan ketiga anak mereka dengan kasih sayang penuh dari keduanya.

Tak hanya itu, mereka juga terlihat masih sering menghadiri acara keluarga bersama dan saling mendukung karier masing-masing. Desta juga pernah menyebut bahwa dirinya tetap menghormati Natasha sebagai ibu dari anak-anaknya.

2. Gading Marten dan Gisella Anastasia

Dikaruniai anak cantik bernama Gempita Nora Marten, pasangan ini sayangnya resmi bercerai pada tahun 2019. Pernikahan yang hanya bertahan 6 tahun ini terpaksa harus selesai dikarenakan keduanya memilih untuk menempuh masing-masing.

Namun, demi anak semata wayang mereka, Gading dan Gisel tetap saling mendukung satu sama lain. Mereka masih sering tampil bersama, terutama di momen-momen penting seperti ulang tahun Gempi. Bahkan tak jarang, mereka juga terlihat sedang berlibur bersama. Hal ini membuat netizen masih sering berharap mereka balikan karena keakraban mereka yang tak pudar.

3. Ben Kasyafani dan Marshanda

Pernikahan yang hanya berjalan 3 tahun ini membuat Ben dan Marshanda memutuskan untuk berpisah. Namun, keduanya tetap menjalin hubungan baik satu sama lain dan tetap memberikan kasih sayang penuh untuk mengasuh putri mereka, Sienna.

Ben dan Marshanda terlihat kompak dalam mendampingi tumbuh kembang anak mereka, bahkan istri Ben saat ini juga bersikap terbuka terhadap kehadiran Marshanda. Sikap dewasa semua pihak membuat hubungan mereka tetap harmonis.