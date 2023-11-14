Azura Humaira Nur Atta, Nama Anak Kedua Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah

Azura Humaira Nur Atta, nama anak kedua Aurel dan Atta (Foto: IG Aurel)

JAKARTA - Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah resmi mengumumkan nama anak kedua mereka. Momen pengumuman nama disampaikan oleh Ashanty ibu sambung Aurel Hermansyah melalui akun instagram miliknya, dikutip pada Selasa (14/11/2023).

Tampak dalam postingannya, Ashanty tengah menggendong baby A, terlihat gemes dan masih memerah.

"Azura Humaira Nur Atta welcome my baby girl selamat buat papa mama @aurel.hermansyah @attahalilintar,"tulis Ashanty melalui keterangan fotonya.

Dalam slide berikutnya, Anang Hermansyah sebagai kakek pun senyum sumringah sambil menunjukan wajah baby A, ikut melihat ke arah sorotan kamera.

Sebagian rekan artis pun turut memberikan komentar lewat kolom komentar. Salah satu Tya Ariestya mengaku gemes dengan baby A.

"Cantiknyaaaaa," komentar Tya Ariestya

"Masya Allah Tabarakallah, "ucap Tantri Syalindri

