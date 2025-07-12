Respons Berkelas Maia Estianty saat Ditagih Klarifikasi soal Kompilasi Fitnah oleh Ahmad Dhani

Musisi Ahmad Dhani ternyata menunggu tanggapan dan klarifikasi mantan istrinya, Maia Estianty, terkait dua video yang diunggahnya di YouTube, awal Juli silam. Namun, respons Maia justru di luar dugaan.

“Kita lihat apakah Maia akan membantah atau tidak. Kalau dia tidak membantah video saya ya berarti fitnah dong,” ujar founder band Dewa 19 itu saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, pada 9 Juli 2025.

Usai disenggol Ahmad Dhani dengan sejumlah video kompilasi ghibah dan fitnah, Maia justru mengungkap kunci kebahagiaan dalam hidupnya.

Dalam unggahan Instagram-nya, @maiaestiantyreal, ibu tiga anak ini mengungkap kebahagiaan versi dirinya yang selalu bekerja dan melakukan sesuatu dengan rasa ikhlas.

“Bahagia menurut versi gue. Kerja ikhlas, rejeki deras, hati puas!!!! Alhamdulillah, nikmat mana yang kau dustakan, semua karena Allah,” tulis Maia, dikutip Jumat (11/7/2025).

Dalam unggahan itu, Maia memerlihatkan potret selfie-nya yang menunjukan kecantikan wajahnya. Postingan itu bahkan mengundang ribuan komentar warganet yang ikut merasakan kebahagiaan yang kini dinikmati Maia.

Postingan Maia ini pun diunggah di tengah kisruhnya permasalahan istri Irwan Mussry itu dengan sang mantan suami, Ahmad Dhani. Hingga saat ini, Maia enggan menanggapi masalah tersebut.