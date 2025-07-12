Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Respons Berkelas Maia Estianty saat Ditagih Klarifikasi soal Kompilasi Fitnah oleh Ahmad Dhani

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 12 Juli 2025 |07:02 WIB
Respons Berkelas Maia Estianty saat Ditagih Klarifikasi soal Kompilasi Fitnah oleh Ahmad Dhani
Maia Estianty
A
A
A

Musisi Ahmad Dhani ternyata menunggu tanggapan dan klarifikasi mantan istrinya, Maia Estianty, terkait dua video yang diunggahnya di YouTube, awal Juli silam. Namun, respons Maia justru di luar dugaan.

“Kita lihat apakah Maia akan membantah atau tidak. Kalau dia tidak membantah video saya ya berarti fitnah dong,” ujar founder band Dewa 19 itu saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, pada 9 Juli 2025.

Usai disenggol Ahmad Dhani dengan sejumlah video kompilasi ghibah dan fitnah, Maia justru mengungkap kunci kebahagiaan dalam hidupnya.

Dalam unggahan Instagram-nya, @maiaestiantyreal, ibu tiga anak ini mengungkap kebahagiaan versi dirinya yang selalu bekerja dan melakukan sesuatu dengan rasa ikhlas.

“Bahagia menurut versi gue. Kerja ikhlas, rejeki deras, hati puas!!!! Alhamdulillah, nikmat mana yang kau dustakan, semua karena Allah,” tulis Maia, dikutip Jumat (11/7/2025).

Dalam unggahan itu, Maia memerlihatkan potret selfie-nya yang menunjukan kecantikan wajahnya. Postingan itu bahkan mengundang ribuan komentar warganet yang ikut merasakan kebahagiaan yang kini dinikmati Maia.

Postingan Maia ini pun diunggah di tengah kisruhnya permasalahan istri Irwan Mussry itu dengan sang mantan suami, Ahmad Dhani. Hingga saat ini, Maia enggan menanggapi masalah tersebut.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176277//olla_ramlan_dan_saudaranya-wpIW_large.jpg
Olla Ramlan Syok dan Pingsan saat Dengar Kabar Ibunda Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176237//olla_ramlan-lOUo_large.jpg
Kabar Duka, Ibunda Olla Ramlan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176232//celine_evangelista-PsEV_large.JPG
Celine Evangelista Rutin Bertaubat Jika Filmnya Sebelum Pakai Hijab Diputar di Bioskop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176160//vidi_aldiano-PjGJ_large.JPG
Momen Vidi Aldiano Terlihat Makin Kurus saat Kencan dengan Sheila Dara, Netizen Beri Semangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176143//ammar_zoni-WjJH_large.jpg
Ammar Zoni Edarkan Narkoba di Dalam Penjara, Sahabat: Saya Angkat Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/33/3176130//bedu_cerai-1bka_large.jpg
Bedu Ingin Segera Punya Istri Baru usai Cerai: Biar Terjaga dari Hal Buruk
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement