Rara Sudirman Blak-blakan Cerita di Balik Lagu Stecu ala Disney yang Viral di TikTok

Gabriella Dharma , Jurnalis-Kamis, 10 Juli 2025 |20:02 WIB
Rara Sudirman Blak-blakan Cerita di Balik Lagu Stecu ala Disney yang Viral di TikTok
Rara Sudirman
A
A
A

Salah satu cuplikan penampilan Rara Sudirman di panggung Indonesian Idol Season XIII berhasil membuat ramai di media sosial TikTok. Dalam video tersebut, Rara terlihat membawakan lagu Stecu dengan sentuhan unik yang disebut-sebut 'ala Disney.' 

Suara lembut, teknik vokal yang khas, dan penghayatan musikal Rara, membuat banyak netizen jatuh hati pada versi tersebut. Namun siapa sangka, bagian ikonik itu ternyata muncul dari ide spontan Rara sendiri, tepatnya pada pukul dua dini hari sebelum hari tampil.

"Jadi itu ceritanya memang lagu Stecu itu diberikan H-1 banget sebelum tampil. Dan Rara udah dikasih tahu, ‘Ra, nanti kamu bakal nyanyi solo ya, di part ini,’ tapi waktu itu belum tahu part-nya yang mana," ujar Rara kepada Okezone, Kamis (10/7/2025).

Dengan waktu yang sangat terbatas, Rara mencoba untuk melakukan improve pada lagu Stecu tersebut. Ia merasa aransemen lagu terdengar sangat musikal dan membayangkannya dalam nuansa musikal ala Disney.

"Jam 2 malam itu Rara belum tidur, terus tiba-tiba muncul ide. Rara cobain humming, dan ternyata kok enak, kayaknya dapet deh ini," ujarnya.

