Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Axelo Dituduh Netizen Suap Juri Indonesian Idol, Sakit Hati tapi Berhasil Bangkit

Gabriella Dharma , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |15:15 WIB
Cerita Axelo Dituduh Netizen Suap Juri Indonesian Idol, Sakit Hati tapi Berhasil Bangkit
Axelo saat datang ke Morning Zone (Foto: Okezone/Gabriella)
A
A
A

Perjalanan Axelo di Indonesian Idol Season XIII tidak hanya dipenuhi oleh gemerlap panggung dan sorak sorai penonton. Di balik layar, finalis Top 11 ini menyimpan kisah emosional tentang titik terendah dalam hidupnya. 

Dalam wawancara eksklusif Okezone pada Rabu (9/7/2025), Axelo menyampaikan bahwa dirinya pernah mendapat hujatan dari netizen hingga keluarganya pun ikut terseret.

“Jujur, sebelumnya aku nggak pernah ngerasain hujatan yang parah. Tapi di Idol, aku sempat dihujat habis-habisan, bahkan sampai bawa-bawa keluarga,” ujar Axelo.

Salah satu momen paling menyakitkan bagi Axelo terjadi usai Spektakuler Show pertama. Sebuah video yang diunggah oleh suatu akun di TikTok dan isinya menyalahkan dirinya atas tersingkirnya salah satu kontestan lain. 

“Aku masih inget banget videonya, views-nya sampai 1,1 juta. Komennya juga parah, bawa-bawa hal lain, bilang aku titipan lah, orang tua aku naruh uang lah di RCTI biar aku bisa lolos. Itu yang paling sakit,” kenangnya.

Rasa terpuruk itu sempat membuat Axelo ingin menyerah. 

“Aku pikir, kalau keberadaan aku bikin orang lain nggak nyaman, mungkin lebih baik aku keluar aja. Sampai aku ngomong gitu ke teman-teman kontestan lain juga,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175830//ashanty-Psz9_large.jpg
Ashanty Sentil Mantan Karyawan yang Gelapkan Dana Perusahaan Rp2 Miliar: Bertaubatlah! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175827//amanda_manopo-Bfqp_large.jpg
Janji Kenny Austin untuk Amanda Manopo: Aku akan Jadi Tempat Berlabuh Kamu yang Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175811//amanda_manopo-HrpM_large.jpg
Amanda Manopo Resmi Menikah, Kenny Austin Menangis Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175772//nikita_mirzani-KATn_large.jpg
Bersikap Tak Sopan, Jadi Alasan JPU Tuntut Nikita Mirzani 11 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/33/3175759//ashanty-YnfF_large.jpg
Ashanty Buka Suara soal Tuduhan Merampas Aset Mantan Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/33/3175741//ammar_zoni-SobC_large.jpg
Ammar Zoni Jadi Gudang dalam Peredaran Narkotika di Rutan Salemba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement