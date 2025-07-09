Cerita Axelo Dituduh Netizen Suap Juri Indonesian Idol, Sakit Hati tapi Berhasil Bangkit

Perjalanan Axelo di Indonesian Idol Season XIII tidak hanya dipenuhi oleh gemerlap panggung dan sorak sorai penonton. Di balik layar, finalis Top 11 ini menyimpan kisah emosional tentang titik terendah dalam hidupnya.

Dalam wawancara eksklusif Okezone pada Rabu (9/7/2025), Axelo menyampaikan bahwa dirinya pernah mendapat hujatan dari netizen hingga keluarganya pun ikut terseret.

“Jujur, sebelumnya aku nggak pernah ngerasain hujatan yang parah. Tapi di Idol, aku sempat dihujat habis-habisan, bahkan sampai bawa-bawa keluarga,” ujar Axelo.

Salah satu momen paling menyakitkan bagi Axelo terjadi usai Spektakuler Show pertama. Sebuah video yang diunggah oleh suatu akun di TikTok dan isinya menyalahkan dirinya atas tersingkirnya salah satu kontestan lain.

“Aku masih inget banget videonya, views-nya sampai 1,1 juta. Komennya juga parah, bawa-bawa hal lain, bilang aku titipan lah, orang tua aku naruh uang lah di RCTI biar aku bisa lolos. Itu yang paling sakit,” kenangnya.

Rasa terpuruk itu sempat membuat Axelo ingin menyerah.

“Aku pikir, kalau keberadaan aku bikin orang lain nggak nyaman, mungkin lebih baik aku keluar aja. Sampai aku ngomong gitu ke teman-teman kontestan lain juga,” ungkapnya.