Axelo Dibuat Kaget Setelah Video Kocaknya Tersebar di TikTok

Axelo saat berada di Morning Zone (Foto: Okezone/Gabriella)

Dikenal dengan penampilannya yang kalem di atas panggung Indonesian Idol Season XIII, siapa sangka Axelo justru jadi bahan konten lucu buatan netizen di media sosial.

Bahkan, ia mengaku sampai tertawa sendiri saat melihat aksi kocaknya dibuatkan “core” oleh para fans.

“Jadi waktu itu ada program IdoLyfe, kita main games lucu banget bareng Rara, Ka Vanessa, Ka Sabrina, dan Bang Kenriz. Nah, dari situ muncul video yang judulnya ‘Axelo Core’ di TikTok, dan rame banget,” cerita Axelo sambil tertawa kepada Okezone, dikutip Rabu (9/7/2025).

Konten tersebut berisi kompilasi momen-momen kocak Axelo yang tanpa sengaja terekam kamera.

“Aku jatoh, jatohin barang, nutupin lighting, kepeleset juga pernah. Pokoknya ada aja tingkahku, dan mereka bener-bener niat ngeditnya,” lanjutnya.