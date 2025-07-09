Cholil Mahmud Ungkap Rutinitas Sebelum Efek Rumah Kaca Naik Panggung

JAKARTA – Efek Rumah Kaca (ERK) masih menjadi salah satu band alternatif yang digemari generasi muda. Lewat karya-karya penuh makna, band yang digawangi Cholil Mahmud ini tetap eksis dan konsisten menghadirkan musik yang relevan dengan zaman.

Cholil mengungkap kebiasaan pribadinya dan para personel ERK sebelum tampil di atas panggung.

“Gue biasanya pemanasan fisik dulu di rumah sebelum berangkat. Kalau manggungnya di luar kota, ya di hotel sebelum jalan ke venue. Tapi kalau di Jakarta, cukup dari rumah aja,” ujar Cholil saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2025).

Di usianya yang sudah menginjak 49 tahun, Cholil mengaku semakin menyadari pentingnya pemanasan tubuh, khususnya untuk menunjang performanya saat bernyanyi.

“Semakin tua, kalau nggak pemanasan, suara gue jadi nggak keluar maksimal. Jadi gue biasanya mulai pemanasan dua setengah sampai tiga jam sebelum tampil. Sambil istirahat sebentar sebelum menuju lokasi acara,” lanjutnya.

Ia menambahkan, pernapasan dan sirkulasi tubuh yang lancar jadi kunci penting agar tetap bisa menjangkau nada-nada tinggi dengan baik.

Setibanya di backstage, suasana pun tak kalah santai. Cholil menyebut dirinya dan rekan-rekan bandnya lebih memilih mengobrol santai dan menikmati makanan yang disediakan pihak acara.

“Anak-anak biasanya ngobrol aja di belakang panggung sebelum tampil. Nggak ada ritual aneh-aneh, paling berdoa aja bareng-bareng,” ungkap pelantun lagu Sebelah Mata itu.