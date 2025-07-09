Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Efek Rumah Kaca Bongkar Riders Sederhana: Air Mineral, Buah, hingga Jajanan Pasar

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 09 Juli 2025 |10:47 WIB
Efek Rumah Kaca Bongkar Riders Sederhana: Air Mineral, Buah, hingga Jajanan Pasar
Efek Rumah Kaca Bongkar Riders Sederhana: Air Mineral, Buah, hingga Jajanan Pasar (Foto: Ist)
JAKARTA – Vokalis Efek Rumah Kaca (ERK), Cholil Mahmud, blakblakan mengungkap riders yang diminta bandnya setiap kali manggung. Bukan makanan mahal atau permintaan khusus, ERK justru memilih riders sederhana yang mudah dipenuhi oleh penyelenggara acara.

Cholil menyebut permintaan mereka sebatas kebutuhan makan dan minum. Tak ada daftar khusus, sebab permintaan yang diajukan selalu sederhana dan tidak merepotkan.

“Kalau sekarang ya air mineral, buah, terus ada snack. Kalau nggak ada jajanan pasar, ya paling dibelikan wafer atau chips gitu,” ungkap Cholil saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan.

Efek Rumah Kaca (Instagram)
Efek Rumah Kaca Bongkar Riders Sederhana: Air Mineral, Buah, hingga Jajanan Pasar (Foto: Ist)

Menariknya, band yang terbentuk sejak 2001 ini juga tidak mempermasalahkan jika hanya diberi nasi kotak oleh event organizer. Menurut Cholil, konsep kesederhanaan memang sengaja diterapkan agar memudahkan panitia dalam memenuhi kebutuhan mereka.

“Terkadang penyelenggara juga ngasih makan besar kayak nasi kotak. Minumannya setelah manggung biasanya perlu yang manis, seperti teh atau air kelapa,” jelasnya.

Cholil juga sempat menyebut dulu sempat mengonsumsi minuman berkarbonasi, tapi kini lebih memilih alternatif yang lebih sehat. “Dulu karbonasi, tapi sekarang udah nggak. Jadi paling air kelapa atau teh aja,” tambahnya.

Selain soal menu, Cholil menekankan pentingnya menjaga kenyamanan fisik sebelum tampil. Ia tidak ingin tampil dengan kondisi perut yang terlalu kenyang.

“Kita perlu penuhi kebutuhan seperlunya aja. Kalau lapar atau haus, ya tinggal disesuaikan. Tapi nggak perlu berlebihan,” tegasnya.

 

1 2
