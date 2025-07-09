Menbud Dukung Produksi Film Helena, Angkat Budaya dan Pariwisata Papua Barat Daya

Menteri Kebudayaan Fadli Zon mendukung produksi film Helena yang mengangkat kekayaan budaya, adat, dan pariwisata Papua Barat Daya. (Foto: dok Kemenbud)

JAKARTA – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon menerima audiensi Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya Oktasari Sabil bersama sineas nasional Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen, di kantor Kementerian Kebudayaan, Selasa (8/7/2025).

Audiensi tersebut membahas rencana produksi film berjudul Helena yang mengangkat kekayaan budaya, adat, dan pariwisata dari enam wilayah di provinsi termuda Indonesia, Papua Barat Daya.

Menbud Fadli Zon menegaskan komitmen Kementerian Kebudayaan untuk mendorong afirmasi kebudayaan di wilayah timur Indonesia, termasuk melalui pemanfaatan Dana Indonesiana.

“Kami tentu mendukung film ini. Dana Indonesiana bisa dimanfaatkan untuk kegiatan riset, penulisan skenario, hingga produksi film dokumenter sebagai bentuk alih wahana dari karya sastra ke media film,” ucapnya.

Dalam pertemuan ini, Oktasari Sabil menyampaikan bahwa Papua Barat Daya memiliki potensi besar di bidang kebudayaan dan pariwisata yang selama ini belum banyak terangkat dalam media nasional.

Rencana produksi film Helena diharapkan menjadi momentum untuk memperkenalkan wilayah seperti Raja Ampat, Sorong, Maybrat, Tambrauw, Sorong Selatan, dan Kota Sorong kepada khalayak luas.