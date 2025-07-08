Dapat Mobil Seharga Rp6 Miliar dari Irwan Mussry, Maia Estianty: Ini Impian Aku

JAKARTA - Maia Estianty merasa bersyukur dapat kendaraan mewah dari suaminya Irwan Mussry.

Tanpa banyak kata, sang suami tercinta, Irwan Mussry menghadiahkan Maia sebuah mobil mewah Range Rover Autobiography berwarna putih, yang ditaksir seharga Rp6 miliar. Aksi diam-diam ini langsung mencuri hati netizen dan banjir pujian.

"Masya Allah ya. Ini hadiah dari Allah dan juga dari suami. Alhamdulillah, keren banget. Ini mobil impianku loh. Aku dari berapa tahun yang lalu pengen banget punya mobil ini. Kesampean juga," ungkap Maia dalam video yang beredar luas di media sosial, salah satunya diunggah di akun gosip @pembasmi.kehaluan.reall.

Dalam video tersebut, tampak sebuah mobil Range Rover dengan plat nomor B 1503 SSR dikirim langsung ke rumahnya. Mobil putih itu datang, melaju pelan di atas truk towing ke garasi rumah.

Wajah bahagia Maia saat menyambut sang kendaraan baru pun terekam jelas, penuh rasa syukur dan haru.

Sebelum menerima hadiah istimewa itu, Maia lebih dulu mengucapkan salam perpisahan pada mobil lamanya, Lexus LX 570 hitam berplat B 1 MAI. Mobil yang telah menemaninya selama lebih dari satu dekade itu disebut menyimpan banyak kenangan.

“Ini mobil setelah menemani aku selama 10 tahun, akhirnya lepas juga, pergi juga. Menemani aku dari masa perjuangan sampai menikah,” tutur Maia mengenang.

Di tengah sorotan publik dan isu yang kembali diangkat oleh masa lalu, Maia memilih untuk melangkah tenang.