HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penampilan Meriah Rossa di Jakarta Dalam Warna, Main Velocity Bareng Penonton

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |14:06 WIB
Penampilan Meriah Rossa di Jakarta Dalam Warna, Main Velocity Bareng Penonton
Rossa Main Velocity (Foto: Pemprov DKI)
A
A
A

Jakarta kembali semarak dengan gelaran spektakuler bertajuk ‘Jakarta Dalam Warna’ yang digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu pagi, 6 Juli 2025. 

Dalam rangka menyambut semangat kebudayaan dan keberagaman, acara ini menghadirkan sederet artis ternama, termasuk diva pop Indonesia, Rossa, yang sukses mencuri perhatian lewat aksi panggung energik dan interaktif.

Tak sekadar tampil membawakan lagu-lagu andalannya, Rossa juga mengajak penonton untuk ikut berjoget bersama dalam koreografi viral "velocity promax" yang tengah tren di media sosial. 

Sambil menyanyikan lagu legendarisnya ‘Pudar’, penyanyi yang akrab disapa Teh Ocha ini tampil penuh semangat dengan gerakan lincah yang disambut antusias oleh ribuan penonton yang memadati area Car Free Day.

Penampilan Rossa makin memesona dengan balutan busana bernuansa budaya Betawi. Ia mengenakan kebaya encim berwarna hijau tosca yang dipadukan dengan kain lilit kuning cerah, memberikan kesan ceria sekaligus elegan yang sesuai dengan tema acara “Jakarta Dalam Warna”. 

Kesan tradisional berpadu apik dengan nuansa modern dalam penampilannya, mencerminkan semangat keberagaman budaya ibu kota.

Tak hanya tampil solo, Rossa juga diiringi oleh penari-penari dengan kostum warna-warni yang turut menari dengan penuh semangat di atas panggung. 

Momen paling meriah terjadi ketika sang penyanyi turun ke bagian depan panggung dan mengajak para penonton untuk mengikuti gerakan velocity promax bersama-sama. 

Sontak, suasana menjadi sangat hidup, dan tawa riang warga Jakarta pun terdengar di tengah-tengah aksi kolosal tersebut.

 

Halaman:
1 2
