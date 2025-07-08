Regina Phoenix Tonton Konser BLACKPINK, Outfitnya Bikin Gemas

JAKARTA - Regina Phoenix ikut meramaikan konser BLACKPINK bertajuk DEADLINE yang digelar di Korea Selatan pada 5–6 Juli 2025. Sebagai penggemar setia atau BLINK, selebgram satu ini rela terbang langsung demi menyaksikan aksi panggung Lisa, Jennie, Rose, dan Jisoo dari barisan terdepan.

Lewat akun Instagram @reginaaphx, Senin (7/7/2025), Regina membagikan sejumlah potret serunya saat menonton konser comeback girlband asal Korea Selatan ini.

Regina mengabadikan momen dengan pose manja di depan panggung megah konser BLACKPINK. Latar tulisan DEADLINE bernuansa hitam dan merah muda menjadi sorotan, begitu juga posisinya yang berada di dekat barikade paling depan. Antusiasmenya sebagai BLINK terlihat jelas di foto ini.

Regina Phoenix Tonton Konser BLACKPINK, Outfitnya Bikin Gemas (Foto: IG Regina)

“Fancam nya sudah yaaa! Aku benar-benar jadi gadis paling bahagia dalam dua hari terakhir. Akhirnya bisa merasakan lagi Pink Ocean. Terima kasih banyak @blackpinkofficial!,” tulis Regina di akun Instagram miliknya.

Mantan kekasih Okin Al Hakim ini tampil totalitas dengan outfit menggemaskan. Ia mengenakan dress hitam yang dipadukan dengan atasan beraksen pita merah muda. Penampilannya makin kece dengan lightstick BLACKPINK di tangan serta totebag resmi merchandise konser. Rambut panjangnya dibiarkan tergerai, menambah kesan effortless chic.

Regina tak lupa berpose dengan lightstick khas BLACKPINK, item wajib bagi setiap BLINK yang datang ke konser. Ia memperlihatkan lightstick tersebut sambil memamerkan outfit-nya di sekitar area konser. Gaya santainya tetap tampil memikat.