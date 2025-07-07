Advertisement
Nonton Langsung Konser BLACKPINK di Korsel, Nagita Slavina Sukses Buat Netizen Iri

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 08 Juli 2025 |03:08 WIB
Artis Nagita Slavina sukses membuat para pengikutnya iri. Bagaimana tidak, wanita yang akrab disapa Gigi itu langsung terbang ke Korea Selatan untuk menonton konser tur BLACKPINK

Istri Raffi Ahmad itu membagikan momen berkesannya di akun Instagram-nya, @raffinagita1717. 

Terlihat ibu tiga anak ini memesona dengan busana nuansa hitam dan pink dan berpose di depan panggung BLACKPINK.

“@blackpinkofficial,” tulis Nagita.

Nagita juga membagikan keseruan para personel BLACKPINK yang tampil memukau di atas panggung. Salah satunya momen saat Lisa, Jennie, Rose dan Jisoo menyanyikan lagu Boombayah.

Terlihat ribuan penggemar BLACKPINK, BLINK meramaikan konser tersebut dan meyalakan lightstick mereka saat BLACKPINK manggung dengan enerjik.

Sebagai informasi, BLACKPINK kembali menggelar konser tur dunianya bertajuk DEADLINE. Konser tersebut dibuka di Korea Selatan pada 5-6 Juli 2025.

Halaman:
1 2
