HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Joshua Suherman Bikin Tato dari Foto Keluarga, Sebagai Obat Penawar Rindu

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |14:09 WIB
Joshua Suherman Bikin Tato dari Foto Keluarga, Sebagai Obat Penawar Rindu
Joshua Suherman dan Istri (Foto: Instagram Joshua Suherman)
JAKARTA - Aktor dan penyanyi, Joshua Suherman, mengungkap makna tato yang dibuat dari foto keluarganya sendiri. Dia menilai hal ini bisa menjadi penawar rindu jika dirinya dari jauh keluarga.

"Kemarin mau pindah dari rumah nyokap (setelah menikah), mau bikin sesuatu apa ya yang bisa tetep secara gambaran bisa dibawa bareng terus," kata Joshua Suherman, di Setiabudi, Jakarta Selatan.

Sebelum menikah, suami dari Clairine Clay mengaku kalau dirinya belum pernah tinggal jauh dari keluarga tercintanya. Namun kini, ia harus beradaptasi lagi dalam menjalani kesehariannya karena bersama keluarga. 

"Waktu itu karena emang aku nggak pernah tinggal nggak sama orang tua. Jadi waktu nikah itu pertama kali pindah dan lumayan kangen, kan sebelumnya masih tidur di kamar sendiri. Besok kalau ke rumah bukan pulang namanya tapi nginep di rumah orang tua, hal-hal itu yang bikin emosional," jelasnya. 

Lantaran itu, pria 32 tahun itu akhirnya memilih mengabadikan wajah anggota keluarganya melalui sebuah karya seni tato. 

"Sudah izin ke nyokap, dijelasin tujuannya ya ngerti lah dia. Gue lebih baik minta izin daripada minta maaf. Karena kalau minta maaf tuh, cheating ya gue nggak berani gitu ke nyokap," ucap dia.

"Sebetulnya pertimbangan kenapa sampai sekarang belum nambah tato nanti kalau syuting susah," pungkasnya.
 

(kha)

