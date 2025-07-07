Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Taemin SHINee Minta Maaf usai Dikritik Imbas Candaan soal Gempa Jepang

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 07 Juli 2025 |04:30 WIB
Taemin SHINee Minta Maaf usai Dikritik Imbas Candaan soal Gempa Jepang
Taemin SHINee Minta Maaf usai Bercanda soal Gempa di Jepang. (Foto: Instagram/@xoalsox)
A
A
A

SEOUL - Taemin SHINee merilis permintaan maaf resmi setelah ramai dikritik publik imbas candaannya tentang gempa bumi Jepang. Hal itu bermula ketika sang idol Live dengan rekan satu grupnya, Minho, pada 5 Juli silam.

Mengutip Allkpop, Taemin membuka pembicaraannya dengan mengatakan, “Hari ini diprediksi ada gempa bumi kan? Tapi semuanya masih aman, jadi kau tidak perlu khawatir.”

Taemin SHINee
Taemin SHINee Minta Maaf usai Bercanda soal Gempa di Jepang. (Foto: Instagram/@xoalsox)

Pernyataan Taemin itu ditanggapi Minho dengan, “Siapa yang khawatir?” Pelantun Criminal itu kemudian membalasnya dengan, “Tentu saja aku yang khawatir. Aku takut kalau panggung akan bergoyang saat aku nyanyi.”

Sambil tertawa, Taemin kemudian mengatakan, “Aku itu intuitif banget. Jadi aku bisa membayangkan saat gempa semuanya berguncang seperti dalam animasi dengan nyala kembang api.”

Pernyataan Taemin tersebut mendapat kritik pedas penggemar dan warganet mengingat gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sangat menjadi perhatian warga Jepang.  

Taemin SHINee
Taemin SHINee Minta Maaf usai Bercanda soal Gempa di Jepang. (Foto: Instagram/@xoalsox)

Menyadari bahwa permasalahan itu menuai reaksi negatif warganet, Taemin pun merilis permintaan maaf resmi lewat media sosial, pada 6 Juli 2025. “Aku meminta maaf dengan tulus atas komentar cerobohku yang membuat fans khawatir,” ujarnya.

Taemin mengaku, pernyataannya tersebut merupakan bentuk nir empati terhadap para korban gempa bumi di Jepang. “Aku berjanji akan lebih bijak dan berhati-hati dalam bertutur,” ungkap idol 31 tahun tersebut. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705//top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/33/3173374//lisa_blackpink-GqVh_large.jpg
Seriusi Dunia Akting, LISA Gabung Agensi Matt Damon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/205/3173102//monsta_x-8lSX_large.jpg
MONSTA X Meriahkan Jingle Ball 2025, Bakal Tampil di 4 Kota
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171500//sehun_exo-A5wr_large.jpg
Sehun Selesai Wamil, Langsung Tancap Gas Garap Comeback EXO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/205/3168396//exo_comeback-WuCw_large.jpg
EXO Bakal Comeback Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/33/3168261//felix_stray_kids-l13Y_large.jpg
Felix Stray Kids Tuntut Warganet usai Difitnah Perlakukan Staf seperti Babu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement