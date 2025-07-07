Taemin SHINee Minta Maaf usai Dikritik Imbas Candaan soal Gempa Jepang

Taemin SHINee Minta Maaf usai Bercanda soal Gempa di Jepang. (Foto: Instagram/@xoalsox)

SEOUL - Taemin SHINee merilis permintaan maaf resmi setelah ramai dikritik publik imbas candaannya tentang gempa bumi Jepang. Hal itu bermula ketika sang idol Live dengan rekan satu grupnya, Minho, pada 5 Juli silam.

Mengutip Allkpop, Taemin membuka pembicaraannya dengan mengatakan, “Hari ini diprediksi ada gempa bumi kan? Tapi semuanya masih aman, jadi kau tidak perlu khawatir.”

Pernyataan Taemin itu ditanggapi Minho dengan, “Siapa yang khawatir?” Pelantun Criminal itu kemudian membalasnya dengan, “Tentu saja aku yang khawatir. Aku takut kalau panggung akan bergoyang saat aku nyanyi.”

Sambil tertawa, Taemin kemudian mengatakan, “Aku itu intuitif banget. Jadi aku bisa membayangkan saat gempa semuanya berguncang seperti dalam animasi dengan nyala kembang api.”

Pernyataan Taemin tersebut mendapat kritik pedas penggemar dan warganet mengingat gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sangat menjadi perhatian warga Jepang.

Menyadari bahwa permasalahan itu menuai reaksi negatif warganet, Taemin pun merilis permintaan maaf resmi lewat media sosial, pada 6 Juli 2025. “Aku meminta maaf dengan tulus atas komentar cerobohku yang membuat fans khawatir,” ujarnya.

Taemin mengaku, pernyataannya tersebut merupakan bentuk nir empati terhadap para korban gempa bumi di Jepang. “Aku berjanji akan lebih bijak dan berhati-hati dalam bertutur,” ungkap idol 31 tahun tersebut.