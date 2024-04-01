Taemin SHINee Resmi Gabung BPM Entertainment

SEOUL - Taemin SHINee resmi bergabung dengan Big Planet Made (BPM) Entertainment. Agensi tersebut akan mengurus kegiatan pribadi sang idol, sementara aktivitasnya bersama SHINee masih berada di bawah SM Entertainment.

“Kami telah meneken kontrak eksklusif dengan Taemin dan akan mendukung dia mengembangkan karier musiknya. Kami berharap, fans mendukung dan mencintai Taemin dengan langkah barunya,” ujar BPM dikutip dari Soompi, Senin (1/4/2024).

Setelah mengumumkan Taemin resmi berada di bawah naungannya, BPM Entertainment kemudian merilis beberapa foto profile terbaru sang idol. Dengan begitu, maka idol 30 tahun ini satu agensi dengan beberapa artis Korea.

Beberapa nama itu termasuk Ha Sung Woon, Ren, Lee Mujin, Huh Gak. BE’O, dan komedian Lee Soo Geun. Taemin akan merilis situs resmi di bawah Big Planet Made Entertainment, pada 1 April 2024, pukul 15.00 KST.

Taemin memulai debutnya sebagai member SHINee di bawah SM Entertainment, pada 2008. Dia kemudian memulai debut solonya, pada 2014.*

