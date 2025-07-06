Happy Salma dan Prisia Nasution Tampil di Jakarta Dalam Warna, Tampilkan Seni Tari dan Silat

Konser Jakarta Dalam Warna digelar hari ini, Minggu (6/7/2025) di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Sejak pukul 06.00 WIB, masyarakat menikmati gelaran panggung yang turut dihadiri musisi dan artis ternama.

Ribuan pesilat dan penari dari berbagai perguruan dan sanggar di Jakarta ikut memeriahkan acara Jakarta Dalam Warna ini. Acara pun dibuka dengan momen pesilat yang menampilkan atraksi mereka di tengah Bundarah HI.

Mereka begitu kompak melakukan atraksi tersebut sembari melingkari Bundaran HI dan disaksikan oleh ribuan penonton. Ada juga atraksi mematahkan beton-beton yang dilakukan oleh para pesilat profesional.

Selain itu, para penari tradisional juga tak kalah menghibur dan warnai acara Jakarta Dalam Warna. Mereka memenui kawasan Bundaran HI dengan busana tari yang berwarna warni cerah.

Tarian kolosal yang diikuti oleh 2100 penari sanggar ini begitu memeriahkan acara Jakarta Dalam Warna. Adapun artis Happy Salma ikut menari tarian kolosal ini bersama ribuan penari lainnya.

Artis Prisia Nasution juga turut menampilkan atraksi silatnya dan berkolaborasi dengan para penari. Terlihat momen dirinya bersama Happy Salma menampilkan seni silat dan tarian yang memukau penonton.

Jakarta Dalam Warna ini juga dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno.