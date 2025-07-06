Ayu Ting Ting Meriahkan Konser Jakarta Dalam Warna di Bundaran HI, Penonton Auto Bergoyang

Konser Jakarta Dalam Warna digelar hari ini, Minggu (6/7/2025) di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Sejak pukul 06.00 WIB, masyarakat menikmati gelaran panggung yang turut dihadiri musisi dan artis ternama.

Pedangdut Ayu Ting Ting turut menghibur penonton di momen Car Free Day ini. Ayu pun membawakan sederet lagu hits-nya seperti Alamat Palsu, Sik Asik, Minyak Wangi dan masih banyak lagi.

“Mudah-mudahan setiap bulan kita ada acara lagi ya untuk menghibur warga DKI Jakarta,” kata Ayu, Minggu (6/7/2025).

Ayu Ting Ting dengan enerjik memberikan penampilannya di atas panggung. Para penonton ikut bergoyang diiringi penampilan Ayu Ting Ting di konser Jakarta Dalam Warna.

Tak hanya Ayu Ting Ting, sejumlah artis Indonesia lainnya juga ikut memeriahkan konser Jakarta Dalam Warna. Terlihat ada Rossa, Happy Salma, Prisia Nasution hingga Indra Herlambang juga ikut meramaikan konser Jakarta Dalam Warna yang begitu meriah di momen Car Free Day ini.