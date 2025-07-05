Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sepi Job, Deswita Maharani Nyaris Tergoda Lepas Hijab

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |10:33 WIB
Sepi <i>Job</i>, Deswita Maharani Nyaris Tergoda Lepas Hijab
Sepi job, Deswita Maharani nyaris tergoda lepas hijab. (Foto: Instagram/@pero.indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Deswita Maharani mengaku, sempat sepi job setelah memutuskan berhijab. Kondisi itu, diakuinya, berlangsung selama 2 tahun pertama setelah berjilbab.

“Dulu sebelum berhijab, kerjaan selalu ada setiap hari. Aku sempat 2 tahun tanpa kerjaan setelah berhijab. Paling cuma jadi bintang tamu saja,” ungkapnya dikutip dari YouTube Melaney Ricardo, Sabtu (5/7/2025).

Istri Ferry Maryadi itu menambahkan, “Biasanya pihak TV kalau mau ngundang aku pasti bilang begini, ‘Ah, sekarang sudah hijaban. Enggak asyik dilihat kalau program komedi pakai hijab’.”

Kondisi tanpa pekerjaan selama 2 tahun, diakui Deswita, sempat membuatnya nyaris tergoda untuk buka hijab. Beruntung, keinginan itu tak direalisasikannya.

Deswita memilih melawan godaan tersebut dengan menanamkan rasa takut kepada Tuhan dan berpikir positif tentang rezekinya. Dia meyakini, ada alasan kenapa pekerjaannya hilang setelah berhijab. 

Halaman:
1 2
