Cara Deswita Maharani Bisa Akur dengan Mantan Istri Ferry Maryadi

Deswita Maharani punya tips untuk bisa akur dengan mantan istri Ferry Maryadi, Risma Nilawati. Seperti diketahui, Ferry dan Risma pernah menikah pada 2003 dan cerai 6 tahun kemudian.

Sang aktris mengaku, perlu proses pendewasaan yang sangat panjang dari dirinya, sang suami, dan Risma untuk akhirnya mereka bisa memiliki hubungan yang sangat harmonis.

Berikut 3 tips Deswita Maharani bisa akur dengan mantan istri Ferry Maryadi seperti dikutip dari podcast YouTube Melaney Ricardo, pada Sabtu (5/7/2025).

1. Tahu Memposisikan Diri

Deswita Maharani mengaku, sudah dididik sejak kecil untuk menjadi wanita mandiri yang mampu memposisikan diri. Doktrin itu, kemudian menjadi pegangan Deswita dalam menjalani rumah tangga dengan Ferry Maryadi.

Sebagai istri dari pria yang pernah menikah dan memiliki anak, dia memilih untuk tidak menjadi ibu untuk sang anak sambung. “Gue enggak pernah mau menjadi Mama untuk Leya, tapi lebih sebagai sahabat. Karena orangtua dia adalah Ferry dan Risma.”

2. Belajar Menurunkan Ego

Sebagai istri kedua Ferry Maryadi, Deswita mengaku, harus bisa menurunkan ego. Hal itu, bukan hal mudah baginya karena di awal dia sempat cemburu pada mantan istri sang suami.

Namun seiring waktu, ia memilih menerima masa lalu sang suami demi sang anak. “Awalnya cemburu dan enggak nyaman. Tapi setelah Leya ke rumah, rasa itu hilang. Dia anak yang sangat nice banget,” katanya memuji.