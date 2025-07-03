Buka Jalan Kolaborasi, Kementerian Kebudayaan Gelar French-Indonesia Film Networking Night

JAKARTA - Kementerian Kebudayaan menyelenggarakan French-Indonesia Film Networking Night yang berlangsung di Museum Nasional Indonesia. Acara ini mempertemukan para pelaku industri film dari Indonesia dan Prancis.

Gelaran ini menindaklanjuti pertemuan bilateral antara Kementerian Kebudayaan RI dengan Kementerian Kebudayaan Prancis, yang salah satunya membahas tentang Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC),

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan bahwa kehormatan bagi Indonesia untuk menyambut para undangan hari ini dan melanjutkan persahabatan yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Prancis.

"Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Gaëtan Bruel dari CNC beserta delegasi, serta para pembuat film, seniman, dan sutradara film Indonesia yang bakat dan wawasannya sangat penting untuk memperkaya dialog budaya kita," katanya.

Oleh karena itu, dia berharap pertemuan tersebut dapat membuka kesempatan yang sangat baik untuk bertukar ide, jejaring, dan memperkuat diskusi, membuka jalan bagi kolaborasi yang bermanfaat.

Penyelenggaraan French-Indonesia Film Networking Night merupakan bentuk nyata kelanjutan penandatanganan Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani antara CNC dan Kementerian Kebudayaan Indonesia saat pertemuan bersejarah antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron di Magelang.