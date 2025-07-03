Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Buka Jalan Kolaborasi, Kementerian Kebudayaan Gelar French-Indonesia Film Networking Night

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |19:23 WIB
Buka Jalan Kolaborasi, Kementerian Kebudayaan Gelar French-Indonesia Film Networking Night
Menteri Kebudayaan Fadli Zon pada gelaran French-Indonesia Film Networking Night. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kebudayaan menyelenggarakan French-Indonesia Film Networking Night yang berlangsung di Museum Nasional Indonesia. Acara ini mempertemukan para pelaku industri film dari Indonesia dan Prancis.

Gelaran ini menindaklanjuti pertemuan bilateral antara Kementerian Kebudayaan RI dengan Kementerian Kebudayaan Prancis, yang salah satunya membahas tentang Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), 

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon menyampaikan bahwa kehormatan bagi Indonesia untuk menyambut para undangan hari ini dan melanjutkan persahabatan yang telah terjalin lama antara Indonesia dan Prancis.

"Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Gaëtan Bruel dari CNC beserta delegasi, serta para pembuat film, seniman, dan sutradara film Indonesia yang bakat dan wawasannya sangat penting untuk memperkaya dialog budaya kita," katanya.

Oleh karena itu, dia berharap pertemuan tersebut dapat membuka kesempatan yang sangat baik untuk bertukar ide, jejaring, dan memperkuat diskusi, membuka jalan bagi kolaborasi yang bermanfaat.

Penyelenggaraan French-Indonesia Film Networking Night merupakan bentuk nyata kelanjutan penandatanganan Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani antara CNC dan Kementerian Kebudayaan Indonesia saat pertemuan bersejarah antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron di Magelang.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/12/3184863//shopeevip_smart_home-baul_large.jpg
Strategi Belanja Smart Home Lebih Teratur dan Hemat dengan Keuntungan Eksklusif dari ShopeeVIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184819//tugu_insurance_pubex_2025-2LnO_large.jpeg
Tugu Insurance Gelar Pubex 2025, Pertahankan Kinerja Solid dan Perkuat ESG 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184817//bri_dukung_bazar_umkm_2025_medan-UEYi_large.jpeg
Perkuat Daya Saing Perekonomian Daerah, BRI Dukung Bazar UMKM Jelajah Kuliner Indonesia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/15/3184757//innova_reborn-Tuwl_large.png
Alasan Innova Reborn Cocok Dipakai Perjalanan Jarak Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/205/3184711//menbud_dukung_ami_awards-h2Uq_large.jpeg
Dukung AMI Awards, Menbud Tegaskan Peran Musik sebagai Kekuatan Pemersatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/1/3184706//menbud_fadli_zon_umumkan_pemenang_lomba_menulis_surat_nasional_2025-KY3V_large.jpeg
Menbud Umumkan Juara Lomba Menulis Surat Nasional 2025, Ini Pemenangnya!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement