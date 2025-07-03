Kementerian Kebudayaan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Institusi Sinema Prancis

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menggelar pertemuan bilateral dengan institusi sinema Prancis membahas potensi kerja sama sinema. (Foto: dok Kemenbud)

JAKARTA – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menggelar pertemuan bilateral dengan institusi sinema Prancis, Centre national du cinéma etde l'image animée (CNC) di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Pertemuan ini membahas potensi kerja sama antara Indonesia dan Prancis di bidang sinema.

Dalam kesempatan ini, Menbud Fadli Zon menyatakan dukungannya dalam mengembangkan film menjadi instrumen diplomasi budaya.

Mengawali pertemuan, Menbud Fadli Zon mengapresiasi kehadiran delegasi Prancis di Indonesia.

“Apresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran tim CNC di Jakarta, terutama setelah pencapaian penting baru-baru ini yang telah kita raih bersama,” ucapnya.

Menbud Fadli Zon menyampaikan gagasannya terkait ekosistem perfilman Indonesia. Film dapat menjadi wadah untuk mengungkapkan ekspresi budaya, mulai dari seni pertunjukan, musik, seni visual, desain kostum, tradisi naratif, sastra, hingga warisan kuliner.