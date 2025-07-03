Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Kementerian Kebudayaan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Institusi Sinema Prancis

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Kamis, 03 Juli 2025 |19:00 WIB
Kementerian Kebudayaan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Institusi Sinema Prancis
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menggelar pertemuan bilateral dengan institusi sinema Prancis membahas potensi kerja sama sinema. (Foto: dok Kemenbud)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon menggelar pertemuan bilateral dengan institusi sinema Prancis, Centre national du cinéma etde l'image animée (CNC) di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Pertemuan ini membahas potensi kerja sama antara Indonesia dan Prancis di bidang sinema.

Dalam kesempatan ini, Menbud Fadli Zon menyatakan dukungannya dalam mengembangkan film menjadi instrumen diplomasi budaya.

Mengawali pertemuan, Menbud Fadli Zon mengapresiasi kehadiran delegasi Prancis di Indonesia.

“Apresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran tim CNC di Jakarta, terutama setelah pencapaian penting baru-baru ini yang telah kita raih bersama,” ucapnya.

Menbud Fadli Zon menyampaikan gagasannya terkait ekosistem perfilman Indonesia. Film dapat menjadi wadah untuk mengungkapkan ekspresi budaya, mulai dari seni pertunjukan, musik, seni visual, desain kostum, tradisi naratif, sastra, hingga warisan kuliner. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/15/3184757//innova_reborn-Tuwl_large.png
Alasan Innova Reborn Cocok Dipakai Perjalanan Jarak Jauh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/205/3184711//menbud_dukung_ami_awards-h2Uq_large.jpeg
Dukung AMI Awards, Menbud Tegaskan Peran Musik sebagai Kekuatan Pemersatu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/1/3184706//menbud_fadli_zon_umumkan_pemenang_lomba_menulis_surat_nasional_2025-KY3V_large.jpeg
Menbud Umumkan Juara Lomba Menulis Surat Nasional 2025, Ini Pemenangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184704//wealth_xpo_2025-0zcT_large.jpeg
CIMB Niaga Hadirkan Solusi Wealth Management Terkini melalui Wealth Xpo 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/11/3184698//tabungan_emas_holding_ultra_mikro_bri_naik-qeEc_large.jpeg
Investasi Rakyat Kian Bersinar, Tabungan Emas Holding UMi BRI Naik 66,9 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/11/3184569//ilustrasi_hiburan_pertunjukan_musik-iEkr_large.jpg
Industri Hiburan Bukan Sekadar Tontonan, PBJT Bangun Jakarta Jadi Lebih Baik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement