HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keanu Massaid Berharap Dipanggil Kakak oleh Baby Arash

Ravie Wardani , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |05:30 WIB
Keanu Massaid Berharap Dipanggil Kakak oleh Baby Arash
Keanu Massaid Berharap Dipanggil Kakak oleh Baby Arash. (Foto: Instagram/@angelinasondakh09)
A
A
A

JAKARTA - Angelina Sondakh ikut bahagia atas kelahiran sang cucu, Ahmad Arash Omara Thariq alias Baby Arash. Tak hanya dirinya, kebahagiaan itu juga dirasakan putranya, Keanu Massaid.

Alhamdulillah, senang dong. Keluarga besar akhirnya punya Baby Arash yang lucu banget,” ujar perempuan yang akrab disapa Angie itu saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada 20 Juni 2025.

Menariknya, Keanu Massaid mengaku, tak ingin dipanggil ‘Om’ oleh keponakannya itu. Dia merasa lebih nyaman dipanggil ‘kakak’ oleh Baby Arash kelak. “Sepertinya, (dipanggil) kakak saja,” katanya.

Tak hanya soal sapaan, Angie mengungkapkan, putranya itu punya harapan lain kepada sang keponakan. Ternyata Keanu berharap, Baby Arash juga memiliki rambut keriting seperti dirinya.

“Keanu sih penginnya Baby Arash juga punya rambut keriting. Biar dia ada teman,” ungkap Angie yang disambut tawa kecil Keanu Massaid.

Angelina Sondakh dan Keanu Massaid
Keanu Massaid Berharap Dipanggil Kakak oleh Baby Arash. (Foto: Instagram/@angelinasondakh09)

Sebagai paman, Keanu mengaku, siap membantu menjaga baby Arash kapan saja sang kakak membutuhkan bantuannya. Lalu bagaimana dengan Angie?

Angelina Sondakh mengaku, tak akan mengintervensi pola asuh dan cara Aaliyah Massaid dan Thariq Halilintar merawat Baby Arah. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
