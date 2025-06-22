Peterpan Comeback, Netizen: Emang Ariel Masih Mau?

JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari industri musik Tanah Air. Grup legendaris Peterpan dikabarkan akan melakukan comeback dan kembali menyapa para penggemar yang telah lama merindukan karya-karya mereka.

Isu kembalinya Peterpan mencuat setelah muncul akun Instagram bernama @peterpanband.id, yang diduga menjadi sinyal kuat dari reuni band yang sempat digawangi oleh Ariel, Andika, Indra, Reza, dan Lukman.

Dalam salah satu unggahannya, akun tersebut menampilkan video bernuansa retro dengan sebuah radio tua di dalam ruangan yang penuh poster Peterpan dan para personelnya. Yang menarik perhatian, audio video itu memperdengarkan deretan lagu-lagu hit Peterpan seperti Aku dan Bintang hingga Mimpi yang Sempurna.

Peterpan Comeback

“Dulu pernah menemani, kini hadir kembali,” tulis akun tersebut, dikutip Minggu (22/6/2025).

Tak hanya itu, akun @peterpanband.id diketahui mengikuti akun Instagram para personel original Peterpan. Bahkan, Andika, sang keyboardist, juga menyematkan username akun tersebut di bio pribadinya @andika.naliputra.

Kemunculan akun ini langsung membuat warganet dan penggemar Peterpan heboh. Banyak yang mengaku syok sekaligus bahagia mendengar kemungkinan Peterpan akan tampil kembali di panggung musik Indonesia.

“OMG, band idolaku yang pertama,” tulis akun @as******

“Gue rindu kalian samua,” sambung @tr*******

“Semoga lekas comeback,” tambah @ha********