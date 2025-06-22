Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Peterpan Comeback, Netizen: Emang Ariel Masih Mau?

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 22 Juni 2025 |11:23 WIB
Peterpan Comeback, Netizen: Emang Ariel Masih Mau?
Peterpan Comeback, Netizen: Emang Ariel Masih Mau? (Foto: Musica)
A
A
A

JAKARTA – Kabar mengejutkan datang dari industri musik Tanah Air. Grup legendaris Peterpan dikabarkan akan melakukan comeback dan kembali menyapa para penggemar yang telah lama merindukan karya-karya mereka.

Isu kembalinya Peterpan mencuat setelah muncul akun Instagram bernama @peterpanband.id, yang diduga menjadi sinyal kuat dari reuni band yang sempat digawangi oleh Ariel, Andika, Indra, Reza, dan Lukman.

Dalam salah satu unggahannya, akun tersebut menampilkan video bernuansa retro dengan sebuah radio tua di dalam ruangan yang penuh poster Peterpan dan para personelnya. Yang menarik perhatian, audio video itu memperdengarkan deretan lagu-lagu hit Peterpan seperti Aku dan Bintang hingga Mimpi yang Sempurna.

Peterpan Comeback
Peterpan Comeback

“Dulu pernah menemani, kini hadir kembali,” tulis akun tersebut, dikutip Minggu (22/6/2025).

Tak hanya itu, akun @peterpanband.id diketahui mengikuti akun Instagram para personel original Peterpan. Bahkan, Andika, sang keyboardist, juga menyematkan username akun tersebut di bio pribadinya @andika.naliputra.

Kemunculan akun ini langsung membuat warganet dan penggemar Peterpan heboh. Banyak yang mengaku syok sekaligus bahagia mendengar kemungkinan Peterpan akan tampil kembali di panggung musik Indonesia.

“OMG, band idolaku yang pertama,” tulis akun @as******

“Gue rindu kalian samua,” sambung @tr*******

“Semoga lekas comeback,” tambah @ha********

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/205/3152360/peterpan-el3R_large.jpg
Peterpan Comeback Tanpa Ariel, Ello, Fiersa Besari hingga Tiara Andini Jadi Vokalis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/33/3151755/andika_peterpan-PYCh_large.jpeg
Biodata dan Agama Andika Naliputra, Personel Peterpan yang Bakal Comeback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/205/3151515/uki_kautsar-Awng_large.jpg
Peterpan Comeback, Uki Kautsar: Satu-satunya Tempat Kembali adalah Rabb-ku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/33/3151453/peterpan-k59Y_large.jpg
Asal Usul Nama Band Peterpan yang Bakal Comeback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151182/peterpan-oG9T_large.jpg
Peterpan Comeback, Ini 10 Lagu Legendaris Miliknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/10/205/2898118/ternyata-ini-asal-usul-nama-band-peterpan-yang-dibongkar-andika-achyH2CcGc.jpeg
Ternyata Ini Asal Usul Nama Band Peterpan yang Dibongkar Andika
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement