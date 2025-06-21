Ex Bintang JAV Asuka Kirara Bantah Dibayar untuk Tidur dengan Ju Haknyeon

SEOUL - Mantan bintang JAV Asuka Kirara akhirnya buka suara terkait skandal dugaan prostitusi Ju Haknyeon. Seperti diketahui, Haknyeon mengakui bertemu dengan Kirara di Tokyo, akhir Mei silam.

“Ada spekulasi tak berdasar yang beredar luas di media dan media sosial, tetapi Shūkan Bunshun (media Jepang) belum merilis laporan apapun tentang masalah ini,” ujarnya di X seperti dikutip pada Sabtu (21/6/2025).

Ex Bintang JAV Asuka Kirara Bantah Dibayar untuk Tidur dengan Ju Haknyeon. (Foto: X/@asukakiraran)

Karena itu, Asuka Kirara meminta untuk tidak menyebarluaskan informasi tak berdasar tentang permasalahan tersebut. Dia juga buka suara terkait dugaan prostitusi Haknyeon.

“Aku tidak pernah sekalipun menerima uang untuk layanan seksual pribadi sepanjang hidupku. Hal itu juga berlaku untuk tuduhan aku dibayar untuk tidur dengan Haknyeon,” imbuhnya.

Asuka Kirara menduga, fotonya dan Ju Haknyeon yang tersebar di internet dan menjadi viral tersebut diambil oleh seorang perempuan yang ditemuinya hari itu.

Ex Bintang JAV Asuka Kirara Bantah Dibayar untuk Tidur dengan Ju Haknyeon. (Foto: Instagram/@asukakiraran)

“Aku yakin, perempuan itu suka pada Haknyeon. Mungkin, dia mengambil foto kami dan menjualnya pada Shūkan Bunshu,” katanya menambahkan.

Dugaan Ju Haknyeon terlibat prostitusi bermula dari pemberitaan media lokal pada 18 Juni 2025. Mantan personel THE BOYZ itu diisukan bertemu Asuka Kirara di sebuah bar eksklusif di Tokyo, pada 29 Mei 2025.