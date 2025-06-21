Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ju Haknyeon Klaim Diputus Kontrak oleh Agensi dengan Ancaman Ganti Rugi Rp23 Miliar

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 21 Juni 2025 |06:10 WIB
Ju Haknyeon Klaim Diputus Kontrak oleh Agensi dengan Ancaman Ganti Rugi Rp23 Miliar
Ju Haknyeon Klaim Diputus Kontrak oleh Agensi dengan Ancaman Ganti Rugi Rp23 Miliar. (Foto: Men Noblesse)
A
A
A

SEOUL - Ju Haknyeon merilis keterangan baru terkait skandalnya di Instagram, pada 20 Juni 2025. Setidaknya, ada tiga poin utama yang disampaikannya mantan personel THE BOYZ tersebut.

Pertama, Ju Haknyeon tetap membantah tuduhan melakukan prostitusi. Dia mengaku, klarifikasi yang dirilisnya ternyata tak cukup membuat media puas hingga masih banyak berita hoax yang mencemarkan namanya.

“Jika ada bukti bahwa aku terlibat dalam prostitusi, silakan dipublikasikan. Karena itu, aku akan menempuh segala cara, baik perdata maupun pidana, terkait masalah ini,” ujarnya.

Ju Haknyeon Dikeluarkan dari THE BOYZ usai Bertemu Ex Bintang Film Panas Asuka Kirara
Ju Haknyeon Klaim Diputus Kontrak oleh Agensi dengan Ancaman Ganti Rugi Rp23 Miliar. (Foto: Instagram/@_juhaknyeon_)

Kedua, Ju Haknyeon mengklaim tak pernah secara sukarela keluar dari THE BOYZ. Selain itu, dia juga tak pernah menyetujui pemutusan kontrak eksklusif dengan ONE HUNDRED.

“Tak ada alasan yang valid untuk pemutusan kontrak sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. ONE HUNDRED hanya mengarang alasan untuk bisa memutus kontrak,” ungkapnya.

Faktanya, menurut Haknyeon, ONE HUNDRED meminta dirinya keluar dari agensi dengan ancaman  membayar ganti rugi sebesar KRW2 miliar (Rp23,9 miliar). Namun dia menolak tuntutan agensi tersebut

Ketika Ju Haknyeon menolak pemutusan kontrak, ONE HUNDRED mengirimkan surat pemberitahuan yang menyatakan kontraknya telah selesai karena kesalahan sendiri, ditambah ancaman soal ganti rugi. 

Ju Haknyeon Bantah Terlibat Prostitusi usai Dikeluarkan dari THE BOYZ
Ju Haknyeon Klaim Diputus Kontrak oleh Agensi dengan Ancaman Ganti Rugi Rp23 Miliar. (Foto: Men Noblesse)

“Mereka mengeluarkanku secara sepihak hanya karena kebetulan aku bertemu seseorang. Mereka mengakhiri kontrakku dengan ancaman harus membayar kompensasi KRW2 miliar,” ujarnya.

Idol 26 tahun tersebut mengaku, sempat memilih diam karena yakin kebenaran akan terungkap. Namun Haknyeon tak lagi bisa tinggal diam untuk sesuatu yang tidak dia lakukan.

Ketiga, Ju Haknyeon akan meminta pertanggungjawaban ONE HUNDRED yang secara sepihak mendepaknya dari THE BOYZ dan membuat narasi tak benar soal pemutusan kontrak. 

 

