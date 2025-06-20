Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Saksikan Upin & Ipin The Helping Heroes Mulai 23 Juni di GTV Amazing Kids!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Jum'at, 20 Juni 2025 |19:32 WIB
Saksikan Upin & Ipin The Helping Heroes Mulai 23 Juni di GTV Amazing Kids!
Upin dan Ipin
A
A
A

Pahlawan super gak selalu datang dari planet lain, kadang datang dari Kampung Durian Runtuh! Siapa lagi kalau bukan Upin & Ipin, duo kembar kesayangan semua anak. Serunya, Upin & Ipin The Helping Heroes akan tayang di GTV Amazing Kids, Mulai 23 Juni, setiap Senin sampai Jumat pukul 10.00 WIB.

Di serial ini, Upin & Ipin berubah jadi superhero cilik. Bukan sekadar menyelamatkan dunia, mereka juga akan mengajak anak-anak belajar Bahasa Inggris dengan cara yang fun dan mudah dimengerti. Mulai dari mengenal benda-benda sekitar hingga mengenal kosakata baru dalam keseharian, semua disampaikan lewat aksi dan cerita seru yang bikin anak-anak betah nonton.

Dikembangkan oleh Les’ Copaque Production, studio asal Malaysia yang juga memproduksi serial Upin & Ipin yang legendaris, The Helping Heroes dibuat khusus untuk menggabungkan hiburan dan pembelajaran dalam satu paket seru! 

Jadi, bukan cuma seru dan lucu, Upin & Ipin The Helping Heroes bikin pagi si kecil makin pintar dan produktif!

Yuk, ajak si kecil nonton bareng Upin & Ipin The Helping Heroes, mulai 23 Juni, setiap Senin–Jumat pukul 10.00 WIB, hanya di GTV Amazing Kids!

Sudah scan ulang kanal digital GTV di set top box kamu? Kalau belum, langsung scan ulang sekarang juga biar nggak ketinggalan! Ada kendala? Hubungi layanan solusi TV digital di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, 09.00–18.00 WIB, via chat).

Mau nonton ulang kapan saja? Bisa! Cukup buka aplikasi RCTI+ atau Vision+ dan nikmati keseruannya di mana pun kamu berada!
 

(kha)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/612/3175101//chiki-qunM_large.jpg
Profil Chiki Fawzi, Putri Ikang Fawzi yang Batal Berlayar ke Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950//vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/612/3167446//upin-G13F_large.jpg
Viral Upin Ipin Doakan Indonesia Cepat Pulih dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/624/3163357//susanti-SAzR_large.jpg
Kisah Chiki Fawzi, Putri Ikang Fawzi yang Ikut Melahirkan Karakter Susanti di Upin & Ipin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/598/3163352//amazing_kids_award-jQ4J_large.JPG
Daftar Pemenang Amazing Kids Favorite Awards 2025 GTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158278//kuliner_nusantara-ZtME_large.jpeg
Kuliner Nusantara, Masak dan Berkarya di Alam Terbuka
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement