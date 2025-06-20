Saksikan Upin & Ipin The Helping Heroes Mulai 23 Juni di GTV Amazing Kids!

Pahlawan super gak selalu datang dari planet lain, kadang datang dari Kampung Durian Runtuh! Siapa lagi kalau bukan Upin & Ipin, duo kembar kesayangan semua anak. Serunya, Upin & Ipin The Helping Heroes akan tayang di GTV Amazing Kids, Mulai 23 Juni, setiap Senin sampai Jumat pukul 10.00 WIB.

Di serial ini, Upin & Ipin berubah jadi superhero cilik. Bukan sekadar menyelamatkan dunia, mereka juga akan mengajak anak-anak belajar Bahasa Inggris dengan cara yang fun dan mudah dimengerti. Mulai dari mengenal benda-benda sekitar hingga mengenal kosakata baru dalam keseharian, semua disampaikan lewat aksi dan cerita seru yang bikin anak-anak betah nonton.

Dikembangkan oleh Les’ Copaque Production, studio asal Malaysia yang juga memproduksi serial Upin & Ipin yang legendaris, The Helping Heroes dibuat khusus untuk menggabungkan hiburan dan pembelajaran dalam satu paket seru!

Jadi, bukan cuma seru dan lucu, Upin & Ipin The Helping Heroes bikin pagi si kecil makin pintar dan produktif!

Yuk, ajak si kecil nonton bareng Upin & Ipin The Helping Heroes, mulai 23 Juni, setiap Senin–Jumat pukul 10.00 WIB, hanya di GTV Amazing Kids!

Sudah scan ulang kanal digital GTV di set top box kamu? Kalau belum, langsung scan ulang sekarang juga biar nggak ketinggalan! Ada kendala? Hubungi layanan solusi TV digital di 0856-9003-900 (Senin–Jumat, 09.00–18.00 WIB, via chat).

Mau nonton ulang kapan saja? Bisa! Cukup buka aplikasi RCTI+ atau Vision+ dan nikmati keseruannya di mana pun kamu berada!



