Mengenal Sosok Audinna, Selebgram Cantik yang Diselingkuhi Arief Meivio

JAKARTA - Nama Audinna tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Selebgram cantik ini baru saja membongkar perselingkuhan sang kekasih, Arief Meivio, setelah enam tahun menjalin hubungan asmara.

Kisah perselingkuhan ini mencuat setelah Audinna mengunggah bukti percakapan mesra antara Arief dan wanita lain yang diduga rekan kerjanya. Padahal, pasangan ini sebelumnya sering disebut sebagai couple goals oleh netizen.

“Pacarku yang hampir enam tahun ini ternyata berselingkuh dengan rekan kerjanya. Sudah beberapa bulan katanya,” tulis Audinna, Senin (2/6/2025).

Mengenal Sosok Audinna, Selebgram Cantik yang Diselingkuhi Arief Meivio

Lantas, siapa sebenarnya Audinna yang kini viral dan jadi sorotan?

Audinna dikenal sebagai seorang influencer yang cukup populer di Instagram. Lewat akun @audinne, ia memiliki lebih dari 145 ribu pengikut. Konten yang ia bagikan pun beragam, mulai dari traveling, makeup, inspirasi OOTD, hingga keseharian yang penuh gaya feminin.

Tak hanya aktif di media sosial, Audinna juga memiliki usaha kuliner bernama Stapple yang berlokasi di Jakarta Selatan. Restoran miliknya ini sempat menjadi pembicaraan di kalangan warganet dan telah diulas oleh berbagai akun kuliner di platform digital.

Sebelum kabar perselingkuhan ini terungkap, Audinna kerap membagikan momen kebersamaannya dengan Arief Meivio di Instagram. Arief sendiri dikenal sebagai adik dari selebgram ternama Abel Cantika. Audinna bahkan sering terlihat dekat dengan keluarga Arief, termasuk Abel, dan interaksi mereka selalu mencuri perhatian netizen.

Namun kini, hubungan mereka berakhir dengan kabar tak sedap. Dalam unggahan yang menyebar luas, Audinna mengungkapkan bahwa dirinya menemukan isi chat antara Arief dan perempuan lain. Ia pun syok saat mengetahui pria yang selama ini ia cintai ternyata berselingkuh, meskipun hubungan mereka sudah terjalin selama enam tahun.