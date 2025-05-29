Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Preman Pensiun X Tayang di RCTI, Konflik Ekonomi dan Realita Hidup Kembali Jadi Sorotan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 29 Mei 2025 |16:03 WIB
Preman Pensiun X Tayang di RCTI, Konflik Ekonomi dan Realita Hidup Kembali Jadi Sorotan
Preman Pensiun X Tayang di RCTI, Konflik Ekonomi dan Realita Hidup Kembali Jadi Sorotan (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - MNC Pictures dan RCTI resmi menayangkan episode perdana dari sekuel kesepuluh sinetron populer Preman Pensiun. Bertajuk Preman Pensiun X, serial ini kembali menyuguhkan kisah penuh intrik, emosi, dan kejutan yang telah lama dinanti para penggemarnya. Tayang mulai Sabtu (31/5/2025), sinetron ini menghadirkan wajah-wajah lama sekaligus tokoh baru yang siap meramaikan cerita.

Denny Firdaus kembali sebagai Murad, Abenk Marco sebagai Cecep, Fajar Khuto sebagai Ujang, hingga pendatang baru seperti Claudia Andhara yang memerankan karakter Indah. Konflik demi konflik yang kuat dan dekat dengan kehidupan masyarakat membuat Preman Pensiun X tetap relevan dan menggugah.

Kisah dibuka dari Jack, sosok suami yang ingin membahagiakan istrinya namun malah terjerat dalam masalah pelik. Permintaan sang istri membuat Jack nekat meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online. Karena gagal membayar, ia dan istrinya diteror oleh debt collector. Demi melindungi sang istri, Jack pun akhirnya memilih melawan.

Di sisi lain, tekanan ekonomi memaksa Didan mengambil jalan pintas. Bukannya menabung untuk resepsi pernikahan, Didan justru terjerumus dalam judi online. Tak hanya kehilangan uang, Didan juga terjerat utang dan menyeret orang lain ikut meminjam demi menutup kerugiannya.

Sementara itu, Bubun berusaha bangkit dengan merintis usaha baru. Namun tanpa modal dan pengalaman, impian itu tak pernah benar-benar berjalan. Harapan membuka kembali warung kopi milik almarhum Gobang terasa terlalu jauh. Akhirnya, Bubun mengambil keputusan realistis: kembali menjadi satpam berkat bantuan Asmawi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/51/3186977//timnas_indonesia_u_22-cte3_large.jpg
Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 di SEA Games 2025: Lawan Filipina dan Myanmar, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186725//timnas_indonesia_u_22-zTL3_large.jpg
Live di RCTI Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Myanmar U-22 SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/51/3186632//timnas_indonesia_u_22-JPow_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs Timnas Filipina U-22 di SEA Games 2025, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/598/3186368//dahsyat_spektakuler-6FdE_large.JPG
Dahsyat Spektakuler Hadir di Indramayu: Dua Hari Non Stop!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185803//timnas_indonesia_u_22_vs_mali_u_22-gE4P_large.jpg
Live di RCTI Sore Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-22 vs Singapura U-22 di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/598/3185635//imaa_2025-SGIZ_large.JPG
Malam Puncak IMAA 2025: Ajang Penghargaan Tertinggi Dunia Perfilman Indonesia di RCTI! 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement