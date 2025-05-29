Preman Pensiun X Tayang di RCTI, Konflik Ekonomi dan Realita Hidup Kembali Jadi Sorotan

JAKARTA - MNC Pictures dan RCTI resmi menayangkan episode perdana dari sekuel kesepuluh sinetron populer Preman Pensiun. Bertajuk Preman Pensiun X, serial ini kembali menyuguhkan kisah penuh intrik, emosi, dan kejutan yang telah lama dinanti para penggemarnya. Tayang mulai Sabtu (31/5/2025), sinetron ini menghadirkan wajah-wajah lama sekaligus tokoh baru yang siap meramaikan cerita.

Denny Firdaus kembali sebagai Murad, Abenk Marco sebagai Cecep, Fajar Khuto sebagai Ujang, hingga pendatang baru seperti Claudia Andhara yang memerankan karakter Indah. Konflik demi konflik yang kuat dan dekat dengan kehidupan masyarakat membuat Preman Pensiun X tetap relevan dan menggugah.

Kisah dibuka dari Jack, sosok suami yang ingin membahagiakan istrinya namun malah terjerat dalam masalah pelik. Permintaan sang istri membuat Jack nekat meminjam uang melalui aplikasi pinjaman online. Karena gagal membayar, ia dan istrinya diteror oleh debt collector. Demi melindungi sang istri, Jack pun akhirnya memilih melawan.

Di sisi lain, tekanan ekonomi memaksa Didan mengambil jalan pintas. Bukannya menabung untuk resepsi pernikahan, Didan justru terjerumus dalam judi online. Tak hanya kehilangan uang, Didan juga terjerat utang dan menyeret orang lain ikut meminjam demi menutup kerugiannya.

Sementara itu, Bubun berusaha bangkit dengan merintis usaha baru. Namun tanpa modal dan pengalaman, impian itu tak pernah benar-benar berjalan. Harapan membuka kembali warung kopi milik almarhum Gobang terasa terlalu jauh. Akhirnya, Bubun mengambil keputusan realistis: kembali menjadi satpam berkat bantuan Asmawi.