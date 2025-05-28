Duel 11 Diva Dangdut Muda Berlanjut di Kontes Swara Bintang

JAKARTA - Panggung spektakuler Kontes Swara Bintang 2025 kembali hadir malam ini dengan aksi panas dalam Duel Bintang. Babak ini akan menampilkan pertarungan panas 11 diva dangdut muda.

Kompetisi semakin sengit setelah dua bintang dari Tim ISDA (Iis Dahlia & Inul Daratista), Aneu asal Sukabumi dan Nuke dari Sidoarjo, harus tereliminasi. Kekompakan dan strategi para juri kini benar-benar diuji.

Mampukah Tim ISDA bangkit dan mempertahankan sisa bintang mereka? Tiga juri utama: Hetty Koes Endang, Ayu Ting Ting, Iis Dahlia, dan Inul Daratista akan kembali bersaing mempertahankan anak didik mereka di panggung spektakuler ini.

Mereka tak hanya memberikan komentar pedas dan membangun, tapi juga tampil dengan performa yang tak kalah memukau. Masing-masing bintang dari ketiga tim akan tampil menunjukkan kualitas terbaik mereka.

Penampilan mereka malam ini akan menjadi penentu nasib: bertahan menuju gelar Diva Dangdut Terbaik atau harus angkat kaki dari panggung impian. Karena itu, jangan lupa untuk terus mendukung calon diva jagoan Anda melalui aplikasi RCTI+.

Aplikasi tersebut bisa diunduh secara gratis lewat App Store dan Play Store. Kontes Swara Bintang 2025 Duel Bintang akan tayang Live di MNCTV, pada Rabu (28/5/2025), pukul 21.00 WIB.**

(SIS)