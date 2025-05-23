Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 155: Elvira Selamatkan Emil

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 23 Mei 2025 |16:07 WIB
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 155: Elvira Selamatkan Emil
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 155: Elvira Selamatkan Emil (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan memuncak di episode 155 Mencintaimu Sekali Lagi yang tayang Jumat (23/5/2025). 

Elvira akhirnya berhasil membuktikan kebenaran lewat penyelidikan yang ia lakukan sendiri. Usahanya membuahkan hasil saat ia menangkap Cimot—orang yang sebenarnya bersalah. Dengan ditangkapnya Cimot, semua tuduhan terhadap Emil pun otomatis gugur.

Emil sempat bingung saat tahu dirinya tiba-tiba dibebaskan. Rasa kagetnya makin bertambah ketika Elvira muncul sebagai orang pertama yang menjemputnya. Tanpa pikir panjang, Emil memeluk Elvira sebagai ungkapan terima kasih, meski situasi menjadi canggung seketika.

Di tempat lain, Angel yang sedang berada di hotel tiba-tiba melihat Pertiwi. Ia merasa heran kenapa Pertiwi bisa ada di sana. Saat Angel pergi ke mal, ia tidak sengaja bertemu dengan Arini dan langsung menceritakan keberadaan Pertiwi. Arini mulai curiga, jangan-jangan Pertiwi meninggalkan rumah setelah mengetahui rahasia besar yang disembunyikan selama 20 tahun terakhir.

Kecurigaan itu membuat Arini semakin khawatir. Ia takut jika rahasia itu terbongkar, dampaknya akan menghancurkan Lingga.

Kecurigaan itu membuat Arini semakin khawatir. Ia takut jika rahasia itu terbongkar, dampaknya akan menghancurkan Lingga.

Apakah Arini akan mendapat jawaban atas kecurigaannya? Saksikan Layar Drama Indonesia "Mencintaimu Sekali Lagi" setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek #LayarDramaIndonesia #LayarDramaRCTI #LayarDramaTerOke


 

(aln)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
