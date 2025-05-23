Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 155: Elvira Selamatkan Emil

JAKARTA - Sinopsis sinetron Mencintaimu Sekali Lagi akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ketegangan memuncak di episode 155 Mencintaimu Sekali Lagi yang tayang Jumat (23/5/2025).

Elvira akhirnya berhasil membuktikan kebenaran lewat penyelidikan yang ia lakukan sendiri. Usahanya membuahkan hasil saat ia menangkap Cimot—orang yang sebenarnya bersalah. Dengan ditangkapnya Cimot, semua tuduhan terhadap Emil pun otomatis gugur.

Emil sempat bingung saat tahu dirinya tiba-tiba dibebaskan. Rasa kagetnya makin bertambah ketika Elvira muncul sebagai orang pertama yang menjemputnya. Tanpa pikir panjang, Emil memeluk Elvira sebagai ungkapan terima kasih, meski situasi menjadi canggung seketika.

Di tempat lain, Angel yang sedang berada di hotel tiba-tiba melihat Pertiwi. Ia merasa heran kenapa Pertiwi bisa ada di sana. Saat Angel pergi ke mal, ia tidak sengaja bertemu dengan Arini dan langsung menceritakan keberadaan Pertiwi. Arini mulai curiga, jangan-jangan Pertiwi meninggalkan rumah setelah mengetahui rahasia besar yang disembunyikan selama 20 tahun terakhir.

Kecurigaan itu membuat Arini semakin khawatir. Ia takut jika rahasia itu terbongkar, dampaknya akan menghancurkan Lingga.

