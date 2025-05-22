Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Channel Masak Paling Ribut Tapi Bikin Happy? Cuma di Neng Aura

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 22 Mei 2025 |23:02 WIB
Channel Masak Paling Ribut Tapi Bikin Happy? Cuma di Neng Aura
Channel Masak Paling Ribut Tapi Bikin Happy? Cuma di Neng Aura (Foto: Ist)
JAKARTA - Lewat suara cempreng khas dan gaya bicara yang penuh semangat, Neng Aura sukses menciptakan suasana hangat, lucu, sekaligus inspiratif lewat channel YouTube miliknya. Bukan sekadar berbagi resep, Aura juga menyelipkan pesan-pesan positif dan motivasi yang membuat penonton betah menyimak hingga akhir video.

Keunikan gaya Aura justru menjadi daya tarik tersendiri. Cara bicaranya yang ceplas-ceplos, khas seperti teman sendiri yang cerewet tapi selalu berhasil menghibur, membuat banyak orang merasa dekat dan nyaman menontonnya.

Menariknya, konten viral Aura sering kali lahir dari hal-hal tak terduga. Mulai dari video memasak yang dibuka dengan ocehan lucu, hingga review makanan sederhana yang awalnya tidak direncanakan. “Mungkin karena hook-nya kuat dan suara aku cempreng kali ya,” ujar Aura sambil tertawa.

Hal-hal kecil yang dianggap receh dan relatable justru menjadi kekuatan utama Aura. Banyak penonton yang menjadikan kontennya sebagai penghilang stres dan penyemangat sehari-hari. Tak jarang, video yang menurut Aura biasa saja malah meledak di pasaran.

